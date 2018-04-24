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Gyártás megszűnt

SalonDry ControlHajszárító

HP8183/00

4.9

| (19) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket

Hajszárítás, -formázás és -rögzítés az Ön hajának megfelelően

A SalonDry Control segítségével ügyelhet a megfelelő hajszárításra. A 2200 W-os professzionális szárítóerő, a négyszeres erejű ionos kondicionálás és a számos beállítás a kiváló és fényes eredmény (szárítás és formázás) garanciája.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonDry Control hajszárító

Hajszárítás, -formázás és -rögzítés az Ön hajának megfelelően

  • 2200 W

Professzionális 2200 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2200 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ez a 2200 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

Négyszer hatékonyabb ionos kondicionálás a csodálatosan ragyogó hajért

Négyszer hatékonyabb ionos kondicionálás a csodálatosan ragyogó hajért

Töltse fel haját az intenzív ionos kondicionálás segítségével. Ez a hajszárító négyszer annyi negatív töltésű iont bocsát ki, mint más hajszárítók. Ez a hatékony ionáramlat megszünteti az elektrosztatikus feltöltődést, kondicionálja a hajat, és selymesebbé teszi a hajszálak külső hámrétegét. Az eredmény csodálatosan fényes és sima haj. Ragyogjon a haj!

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

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Értékelések

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4.9

5-ből

19

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

24/04/2018

România

România

Super bun si foarte usor de depozitat

Este foarte indamanos si usor de depozitat,recomand cu incredere

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Uscător de păr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Uscător de păr

31/10/2019

Україна

Україна

Найкращий з усіх, які були до нього!

Такий фен подарував чоловік 6 років тому. Мені сподобався! Ніразу не зламався, все працює і дотепер чудово. Легкий, простий у використанні. Має функцію іонізаціі. Волосся після сушки ним не перепалене, легке, не наелектризоване, слухняне. Коли була у мами, то користувалася іі іншим феном. І різницю відчула... Тепер, навіть якщо іду у відрядження, то завжди беру його з собою. Це найкращий фен, який колись був у мене. Всім рекомендую цей бренд!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

11/04/2019

Україна

Україна

Феном довольна, работает безотказно.

Фен приобрела лет 7 назад примерно, не жалею. В использовании прост, есть два режима, сильнее и слабее сушка. Есть так же режим турбо и прохладный воздух. Надеюсь еще прослужит много лет.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 