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Gyártás megszűnt
Hajszárítás, -formázás és -rögzítés az Ön hajának megfelelően
A SalonDry Control segítségével ügyelhet a megfelelő hajszárításra. A 2200 W-os professzionális szárítóerő, a négyszeres erejű ionos kondicionálás és a számos beállítás a kiváló és fényes eredmény (szárítás és formázás) garanciája.
2200 W
Ez a 2200 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
Töltse fel haját az intenzív ionos kondicionálás segítségével. Ez a hajszárító négyszer annyi negatív töltésű iont bocsát ki, mint más hajszárítók. Ez a hatékony ionáramlat megszünteti az elektrosztatikus feltöltődést, kondicionálja a hajat, és selymesebbé teszi a hajszálak külső hámrétegét. Az eredmény csodálatosan fényes és sima haj. Ragyogjon a haj!
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
4.9
5-ből
19
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
34256678
24/04/2018
România
Super bun si foarte usor de depozitat
Este foarte indamanos si usor de depozitat,recomand cu incredere
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Uscător de păr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Uscător de păr
lyudashv
31/10/2019
Україна
Найкращий з усіх, які були до нього!
Такий фен подарував чоловік 6 років тому. Мені сподобався! Ніразу не зламався, все працює і дотепер чудово. Легкий, простий у використанні. Має функцію іонізаціі. Волосся після сушки ним не перепалене, легке, не наелектризоване, слухняне. Коли була у мами, то користувалася іі іншим феном. І різницю відчула... Тепер, навіть якщо іду у відрядження, то завжди беру його з собою. Це найкращий фен, який колись був у мене. Всім рекомендую цей бренд!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Alenkaponka
11/04/2019
Україна
Феном довольна, работает безотказно.
Фен приобрела лет 7 назад примерно, не жалею. В использовании прост, есть два режима, сильнее и слабее сушка. Есть так же режим турбо и прохладный воздух. Надеюсь еще прослужит много лет.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)