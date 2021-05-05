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Gyártás megszűnt

Hajszárító

HP8270/00

5

| (30) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egészségesebb hajszárítás az innovatív érzékelővel

A Philips ActiveCare hajszárító az egyedülálló TempPrecision™ érzékelő segítségével folyamatosan méri a haj hőmérsékletét, és ha a haj már száraz, automatikusan kikapcsolja a melegítést. A haj így megőrzi egészséges nedvességtartalmát.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Szárítsa haját a megfelelő ápolással

Egészségesebb hajszárítás az innovatív érzékelővel

  • 2300 W

  • TempPrecision érzékelő

  • Ionos ápolás

  • 6 sebesség-/hőmérséklet-fokozat

100%-os védelem a haj túlmelegedése ellen a TemPrecision érzékelő segítségével

100%-os védelem a haj túlmelegedése ellen a TemPrecision érzékelő segítségével

Az egyedülálló TempPrecision™ érzékelő folyamatosan méri a haj hőmérsékletét, és, ha a haj már száraz, automatikusan alacsonyabb hőfokozatra kapcsol. A haj így megőrzi természetes nedvességtartalmát, és egészségtől csillogó lesz. A hajszárító tetején lévő LED-fény jelzi, ha az érzékelő be van kapcsolva.

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel - nagy hullámhosszú, infravörös hő

Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel - nagy hullámhosszú, infravörös hő

A kerámia fűtőelem nagy hullámhosszú, infravörös hőt bocsát ki, ami mérsékelten meleg levegővel, belülről szárítja a hajat, és megakadályozza annak kiszáradását anélkül, hogy csökkenne a sebesség vagy a hatékonyság.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

30

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysoušeč vlasů HP8270/00

Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy

Előnyök

Snadné ovládáni a dobře přenosný

Hátrányok

bez připomínek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Használat dátuma 2019-05-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Használat dátuma 2019-05-05

02/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Продукта е направен с мисъл за практичност.

Става и за деца. Работи безупречно. подходящ е за цялото семейство.

Előnyök

удобен, нисък шум, добра функционалност

Hátrányok

няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Сешоар

Használat dátuma 2020-09-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Сешоар

Használat dátuma 2020-09-02

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Suszarka do włosów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Suszarka do włosów

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 