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Gyártás megszűnt
Egészségesebb hajszárítás az innovatív érzékelővel
A Philips ActiveCare hajszárító az egyedülálló TempPrecision™ érzékelő segítségével folyamatosan méri a haj hőmérsékletét, és ha a haj már száraz, automatikusan kikapcsolja a melegítést. A haj így megőrzi egészséges nedvességtartalmát.
2300 W
TempPrecision érzékelő
Ionos ápolás
6 sebesség-/hőmérséklet-fokozat
Az egyedülálló TempPrecision™ érzékelő folyamatosan méri a haj hőmérsékletét, és, ha a haj már száraz, automatikusan alacsonyabb hőfokozatra kapcsol. A haj így megőrzi természetes nedvességtartalmát, és egészségtől csillogó lesz. A hajszárító tetején lévő LED-fény jelzi, ha az érzékelő be van kapcsolva.
Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
A kerámia fűtőelem nagy hullámhosszú, infravörös hőt bocsát ki, ami mérsékelten meleg levegővel, belülről szárítja a hajat, és megakadályozza annak kiszáradását anélkül, hogy csökkenne a sebesség vagy a hatékonyság.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
30
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jana K
05/05/2021
Česká republika
Vysoušeč vlasů HP8270/00
Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy
Előnyök
Snadné ovládáni a dobře přenosný
Hátrányok
bez připomínek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Használat dátuma 2019-05-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Használat dátuma 2019-05-05
Янко
02/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Продукта е направен с мисъл за практичност.
Става и за деца. Работи безупречно. подходящ е за цялото семейство.
Előnyök
удобен, нисък шум, добра функционалност
Hátrányok
няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Сешоар
Használat dátuma 2020-09-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Сешоар
Használat dátuma 2020-09-02
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Suszarka do włosów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8270/00 Suszarka do włosów
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)