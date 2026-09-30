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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
HP8297/00
Természetesen dús és sima haj
A Philips hajformázóval kíméletes módon természetes hatású és dús egyenes frizurát készíthet. Gyorsan, gyengéden és egyszerűen.
A tökéletes szabályozhatósággal pont megfelelő feszültség érhető el a kerámialapok és a haj között, így csodálatosan sima, dús hatású frizurája lehet.
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A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve beállíthatja a hajformázáshoz szükséges hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével. Ez lehetővé teszi az igényeinek és hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Az eredmény tökéletes hajformázás, egyetlen gombnyomásra.
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