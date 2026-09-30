Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz

A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve beállíthatja a hajformázáshoz szükséges hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével. Ez lehetővé teszi az igényeinek és hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Az eredmény tökéletes hajformázás, egyetlen gombnyomásra.