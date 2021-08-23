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Megnézem

  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen
  • Sima és csillogó haj egyszerűen

Gyártás megszűnt

EssentialHajegyenesítő

HP8321/00

5

| (20) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Sima és csillogó haj egyszerűen

A hosszú turmalin kerámia lapokat kifejezetten a gyors és könnyű formázáshoz tervezték.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Sima és csillogó haj egyszerűen

  • Turmalin kerámia bevonat

  • 100 mm-es hosszú hajsütőlapok

  • 210 °C-os formázási hőmérséklet

Turmalin kerámia lapok

Turmalin kerámia lapok

A turmalin kerámia lapok egyenletesen siklanak a hajon, hogy frizurája ragyogó és sima legyen.

100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.

210 °C-os formázási hőmérséklet a sima frizurákhoz

210 °C-os formázási hőmérséklet a sima frizurákhoz

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan frizurát biztosít, amilyet szeretne.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

20

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

23/08/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban a legjobb a piacon!

Hosszú, közepesen erős hajszálaimnak az eddig próbált hajvasalók közül a legtartósabb, legegyenesebb eredményt adta. Én nem használom mindennap, kicsit tovább tart a méretei miatt a folyamat.

Előnyök

Megfizethető, eredményes

Hátrányok

Kicsi, mindennapi használatra nem ezt ajánlanám

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2021-01-06

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2021-01-06

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

A legjobb hajvasalò

Mivel elég sok ès vastagszálú hajam van,a korábbi hajvasalòkkal egy évtized volt megcsinálni a hajam.Ezzel a kèszülékkel,mivel elég hosszú ès kellően felmelegszik,elég egyszer körbemenni a fejemen.Időt és energiát is spòroltam!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 