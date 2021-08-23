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Gyártás megszűnt
Sima és csillogó haj egyszerűen
A hosszú turmalin kerámia lapokat kifejezetten a gyors és könnyű formázáshoz tervezték.
Turmalin kerámia bevonat
100 mm-es hosszú hajsütőlapok
210 °C-os formázási hőmérséklet
A turmalin kerámia lapok egyenletesen siklanak a hajon, hogy frizurája ragyogó és sima legyen.
A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan frizurát biztosít, amilyet szeretne.
5.0
5-ből
20
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Szandi1234
23/08/2021
Magyarország
Nagyon jó termék
Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
Mazsica
06/05/2021
Magyarország
Ár-érték arányban a legjobb a piacon!
Hosszú, közepesen erős hajszálaimnak az eddig próbált hajvasalók közül a legtartósabb, legegyenesebb eredményt adta. Én nem használom mindennap, kicsit tovább tart a méretei miatt a folyamat.
Előnyök
Megfizethető, eredményes
Hátrányok
Kicsi, mindennapi használatra nem ezt ajánlanám
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2021-01-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2021-01-06
Zazu
09/06/2018
Magyarország
A legjobb hajvasalò
Mivel elég sok ès vastagszálú hajam van,a korábbi hajvasalòkkal egy évtized volt megcsinálni a hajam.Ezzel a kèszülékkel,mivel elég hosszú ès kellően felmelegszik,elég egyszer körbemenni a fejemen.Időt és energiát is spòroltam!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)