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Gyártás megszűnt
Kíméletes a hajjal nappal és éjjel
A Philips egyedi, Care Touch® lehetőséggel az egyenes frizura hosszú ideig megtartható kevésbé károsító módon.
SalonStraight
Respect
Automatikus beállítás az egészséges újraformázásért. Frizurája egész nap tartós marad, és haja sem károsodik
A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.
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5.0
5-ből
6
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
melo77
24/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики.
Пресата е много добра. Прави косата много гладка и блестяща.Много добре изправя косата дори при по ниска температура .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener
Használat dátuma 2018-06-24
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener
Használat dátuma 2018-06-24
karola03
05/03/2017
Polska
karolas
polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener
HALINKA222222
03/12/2013
Polska
SUPER PRODUKT
SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)