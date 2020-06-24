TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

30% kedvezmény a PRE30 kuponkóddal!

kísértetiesen jó ajánlatok! 2026.10.19. - 11.01. között a Philips.hu-n.

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a csomagolásról
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

Hajegyenesítő

HP8342

5

| (6) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Kíméletes a hajjal nappal és éjjel

A Philips egyedi, Care Touch® lehetőséggel az egyenes frizura hosszú ideig megtartható kevésbé károsító módon.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonStraight Respect

Kíméletes a hajjal nappal és éjjel

  • SalonStraight

  • Respect

Egészségesebb újraformázás az automatikusan gyengéd hőmérséklet által

Egészségesebb újraformázás az automatikusan gyengéd hőmérséklet által

Automatikus beállítás az egészséges újraformázásért. Frizurája egész nap tartós marad, és haja sem károsodik

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

6

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики.

Пресата е много добра. Прави косата много гладка и блестяща.Много добре изправя косата дори при по ниска температура .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener

Használat dátuma 2018-06-24

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener

Használat dátuma 2018-06-24

05/03/2017

Polska

Polska

karolas

polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener

03/12/2013

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8342 Straightener

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 