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2 év jótállás.
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Gyártás megszűnt
2x több gyengédség a hajhoz
Az új Philips Care & Control hajegyenesítő a tökéletes külső biztosítása közben is gyengéd a hajához. Az ionos kondicionálás és a digitális hőfokszabályzó kétszer gyengédebb hajegyenesítést tesz lehetővé
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.2
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Verka
01/04/2019
Україна
идеальный для моих волос
Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
sonjak
13/08/2017
Polska
Najlepsza
Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8343/00 Prostownica
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8343/00 Prostownica
ireneusz3131
27/12/2013
Polska
BARDZO DOBRA !
Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8343/00 Prostownica
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8343/00 Prostownica
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