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2 év jótállás.
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Gyártás megszűnt
3x több gyengédség a hajhoz
Az új Philips Care & Control hajegyenesítő a tökéletes hajstílus kialakítása közben is gyengéd a hajához. Az ionos kondicionálás, a Silky smooth kerámialapok és a digitális hőfokszabályzó háromszor gyengédebb hajegyenesítést tesz lehetővé
Kerámia lapok
130-200 °C hőmérséklet
Ionos kondicionálás
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
A kerámia természetéből adódóan rendkívül sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így haja tökéletesen csillogó lesz.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.9
5-ből
44
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Anastasiya2860
26/10/2021
Україна
Отличные характеристики
Покупала данную плойку для керантинового выпрямления волос, пользуюсь ею на протяжении 7 лет каждый день. Удобно то,что можно выставить температуру от 160 до 230 градусов, нагревается быстро, удобно держать в руке.
Előnyök
Температурный режим
Hátrányok
Нет
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Használat dátuma 2019-10-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Használat dátuma 2019-10-26
kleopold74
05/11/2020
Україна
Супер плойка
Купил жене в подарок, я не пользуюсь, но жена довольна уже много лет. Не палит волосы, быстро греется
Előnyök
Качество, скорость нагрева, функционал
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Használat dátuma 2018-11-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Használat dátuma 2018-11-05
Smile16131
21/08/2020
Україна
Чудовий стайлер
Придбала за порадою консультанта в магазині. І не пожалкувала. Можливість регулювати температуру, швидке нагрівання, блокування клавіш, зручний чохол для зберігання, шнур достатньої довжини (з можливістю обертання) - все продумано. Підходить не тільки для вирівнювання, а й для створення локонів завдяки заокругленим краям.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Használat dátuma 2018-08-21
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Használat dátuma 2018-08-21
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)