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Gyártás megszűnt

Care & controlCare & Control hajegyenesítő

HP8344/00

4.9

| (44) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket

3x több gyengédség a hajhoz

Az új Philips Care & Control hajegyenesítő a tökéletes hajstílus kialakítása közben is gyengéd a hajához. Az ionos kondicionálás, a Silky smooth kerámialapok és a digitális hőfokszabályzó háromszor gyengédebb hajegyenesítést tesz lehetővé

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Hajegyenesítő ionos kondicionálással

3x több gyengédség a hajhoz

  • Kerámia lapok

  • 130-200 °C hőmérséklet

  • Ionos kondicionálás

230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

A SilkySmooth kerámialapoknak köszönhetően kétszer simább a hajon

A kerámia természetéből adódóan rendkívül sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így haja tökéletesen csillogó lesz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

44

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

3
2

26/10/2021

Україна

Україна

Отличные характеристики

Покупала данную плойку для керантинового выпрямления волос, пользуюсь ею на протяжении 7 лет каждый день. Удобно то,что можно выставить температуру от 160 до 230 градусов, нагревается быстро, удобно держать в руке.

Előnyök

Температурный режим

Hátrányok

Нет

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Használat dátuma 2019-10-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Használat dátuma 2019-10-26

05/11/2020

Україна

Україна

Супер плойка

Купил жене в подарок, я не пользуюсь, но жена довольна уже много лет. Не палит волосы, быстро греется

Előnyök

Качество, скорость нагрева, функционал

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Használat dátuma 2018-11-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Használat dátuma 2018-11-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий стайлер

Придбала за порадою консультанта в магазині. І не пожалкувала. Можливість регулювати температуру, швидке нагрівання, блокування клавіш, зручний чохол для зберігання, шнур достатньої довжини (з можливістю обертання) - все продумано. Підходить не тільки для вирівнювання, а й для створення локонів завдяки заокругленим краям.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Használat dátuma 2018-08-21

Ez az értékelés a következőhöz készült: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Használat dátuma 2018-08-21

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 