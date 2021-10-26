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Gyártás megszűnt
3x több gyengédség az egyenes és hullámos hajhoz
Az új Philips Straight & Curl a tökéletes egyenes, hullámos vagy göndör frizura biztosítása közben is gyengéd a hajához. Az ionos kondicionálás, a Silky smooth kerámialapok és a digitális hőfokszabályzó háromszor gyengédebb hajegyenesítést tesz lehetővé
Hajlított kerámialapok
Egyenletes hőelosztás 230 °C
Ionos kondicionálás
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.
A hajlított Silky Smooth kerámialapoknak köszönhetően a loknik és hullámok formázása könnyebb, mint valaha. Tekerje a hajtincset a hajlított lapokra vagy egyszerűen készítsen egy loknit a hajszálai végére.
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
4.9
5-ből
15
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
NadiyaS
26/10/2021
Україна
Чудовий пристрій, задоволена!
Користуюся щипцями практично щодня протягом майже трьох років, працюють чудово, справно. Завдяки покриттю і регуляції температури не перепалюють волосся. Дуже практичні і стильні. Єдиний недолік - в перший рік користування зламалася защіпка, тому вони у мене постійно у розкритому положенні. Проте, це не ніяк не впливає на якість виконуваних функцій: і випрямлять, і накрутять волосся.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Használat dátuma 2019-10-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Használat dátuma 2019-10-26
Angela
08/04/2019
Україна
Гарно виконує свої функціональні властивості
ефективно справляється з вирівнюванням волоссся і як варіант іх накручуванням
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
НадяЛьвів
01/04/2019
Україна
достойний продукт, є всі необхідні функції
Довгий шнур, миттєве нагрівання. Можна як і робити локони, так і випрямляти волосся. Я задоволена!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
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