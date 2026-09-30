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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
HQ3/40
Újítás a jobb eredményért
A Philips borotva maximális teljesítményének fenntartása érdekében 2 évente cserélje ki a készülék körkéseit.
Lift & Cut
3 körkés
Kettős vágóélrendszer: az első penge felemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
A vágóélrendszer megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
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