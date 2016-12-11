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  • A tökéletesen alapos borotválkozás
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  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
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  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

SmartTouch-XLElektromos borotva

HQ9070/16

3.9
| (11) Értékelések
A tökéletesen alapos borotválkozás
A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára a kétkörkéses SmartTouch-XL borotva a speciális Speed-XL körkéseket és az egyedülálló SmartTouch kontúrkövető rendszert kínálja a gyors és alapos borotválkozáshoz kisebb irritációval.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

A tökéletesen alapos borotválkozás

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.

Egymástól függetlenül mozgó körkések

A borotvaéles pengéket közelebb viszi a bőrfelszínhez, a kivételesen alapos borotválkozásért.

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Értékelések

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3.9

5-ből

11

Értékelések

4
2

11/12/2016

Česká republika

Česká republika

po deseti letech zkušeností super strojek

Koupil bych si nový, ale když tento ještě po deseti letech funguje a to dokonce s původním břitem. A to mám velmi tvrdé fousy a holím se denně. Jde se holit i s připojením na elektriku, což spousta dnešních strojků neumí. Baterku nabíjím i po deseti letech tak jednou za měsíc. Super velikost na cestování

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek

28/11/2022

Polska

Polska

O ulubionej golarce

Użytkuję tę maszynkę chyba od 15 lat a może i dłużej. Ani razu mnie nie zawiodła. Żadnego remontu. Żadnej wymiany akumulatora czy ostrzy. Cały czas goli precyzyjnie. Jest to typ HQ9070/A.

Előnyök

Trwałość. Dokładne golenie. Wygodna w podróżach czy np. w szpitalu.

Hátrányok

Nie dostrzegam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

10/04/2019

Україна

Україна

Чудова довговічна бритва

Користуюся вже понад 6 років, замінював леза один раз, працює чудово, компактна та без зайвих наворотів, просто виконує свої функції на 5 балів :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070 Електробритва

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070 Електробритва

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 