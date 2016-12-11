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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HQ9070/16
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.
A borotvaéles pengéket közelebb viszi a bőrfelszínhez, a kivételesen alapos borotválkozásért.
3.9
5-ből
11
Értékelések
Pjotr
11/12/2016
Česká republika
po deseti letech zkušeností super strojek
Koupil bych si nový, ale když tento ještě po deseti letech funguje a to dokonce s původním břitem. A to mám velmi tvrdé fousy a holím se denně. Jde se holit i s připojením na elektriku, což spousta dnešních strojků neumí. Baterku nabíjím i po deseti letech tak jednou za měsíc. Super velikost na cestování
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek
Ryszard 1
28/11/2022
Polska
O ulubionej golarce
Użytkuję tę maszynkę chyba od 15 lat a może i dłużej. Ani razu mnie nie zawiodła. Żadnego remontu. Żadnej wymiany akumulatora czy ostrzy. Cały czas goli precyzyjnie. Jest to typ HQ9070/A.
Előnyök
Trwałość. Dokładne golenie. Wygodna w podróżach czy np. w szpitalu.
Hátrányok
Nie dostrzegam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
meowkotaw
10/04/2019
Україна
Чудова довговічна бритва
Користуюся вже понад 6 років, замінював леза один раз, працює чудово, компактна та без зайвих наворотів, просто виконує свої функції на 5 балів :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070 Електробритва
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9070 Електробритва
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.