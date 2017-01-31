2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.
A háromsávos körkés 50%-kal nagyobb borotválási felületet biztosít a gyors és alapos borotválkozáshoz. *a hagyományos körkéses borotvafejekhez képest.
A testreszabott kényelmi funkció a bőrtípusához igazítja a borotvát. A „Normál” beállítással gyorsan és alaposan simára borotválhatja bőrét. Válassza az „Érzékeny” beállítást a kellemesen sima, és maximálisan bőrkímélő borotválkozáshoz.
4.8
5-ből
6
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Vampi
31/01/2017
Magyarország
Nagyon Jó
Most februárban 10 éve vettem, azóta használom, eredeti akkumulátor és kések. Kell ehez hozzátenni valami????
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9160 Elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9160 Elektromos borotva
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
prpan
27/12/2015
Česká republika
výborné vlastnosti
holí stříhá vrčí a dokonce jsem s ním spokojen a to moc
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.