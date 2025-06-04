Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Összes sorozat
Tartozék a Philips turmixgéphez Tritan™ ivópohár
Támogatás
HR0710/00
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
Atlantic HR37x0 UK Declaration - English (US)
Az átlátszó és tartós, BPA-mentes Tritan ivópohár segítségével elkészítheti személyes italait kisebb mennyiségben, vagy útközben is magával viheti kedvenc turmixát.
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben