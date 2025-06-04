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Tartozék a Philips turmixgéphez Tritan™ ivópohár

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Tartozék a Philips turmixgéphezTritan™ ivópohár

HR0710/00

Tartozék a Philips turmixgéphez Tritan™ ivópohár

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Útmutatók és dokumentumok

Atlantic HR37x0 UK Declaration - English (US)

  • PDF fájl, 156.1 kB
  • 4 June 2025

Az átlátszó és tartós, BPA-mentes Tritan ivópohár segítségével elkészítheti személyes italait kisebb mennyiségben, vagy útközben is magával viheti kedvenc turmixát.

  • PDF fájl
  • 4 June 2025

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