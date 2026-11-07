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HS740 Blade RefillElektromos csereborotvafejek

HS740/15

4.8

| (157) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz

A Head Shaver Pro cserefejek 36 önélező, svéd acélból készült ComfortCut pengét tartalmaznak. Hathavonta cserélje ki, hogy borotvája mindig 100%-os teljesítményt nyújtson. A HS740 fejek a HS5980, HS7980 és HS9980 modellekhez használhatók.

Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

A világ első számú elektromos borotvamárkájától*

Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz

  • Eredeti Philips

  • A HS5980, HS7980, HS9980 modellekhez használható

  • ComfortCut pengék

  • Korróziógátló borotválkozási rendszer

A világ első számú elektromos borotvamárkájától*

A világ első számú elektromos borotvamárkájától*

A Philips Head Shaver Pro úgy lett kialakítva, hogy alapos borotválkozást biztosítson, miközben kíméletes a bőrhöz. Ez a tökéletes eszköz azok számára, akik szeretnének jól kinézni, magabiztosnak érezni magukat és teljes mértékben kifejezni önmagukat.

Sima és kíméletes borotválkozás a ComfortCut pengékkel

Sima és kíméletes borotválkozás a ComfortCut pengékkel

Ezzel a Philips borotvával tiszta, kényelmes borotválkozást érhet el. Az elektromos borotva 36 ComfortCut pengéje minden szőrszálat a bőr szintje felett vág le, így sima és egyenletes eredményt biztosít.

Sebészeti minőségű svéd acélból készült

Sebészeti minőségű svéd acélból készült

A Philips Head Shaver Pro pengék sebészeti minőségű svéd acélból készülnek, amely ellenáll a korróziónak és bőrbarát

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

157

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

07/11/2026

Slovensko

Slovensko

Super. Som spokojný. Už nemusím k 💈. Holim si s tým hlavu skoro každý deň.

Előnyök

Nemusím už k braberovi a môžem si holiť hlavu každý deň

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HS740 Blade Refill HS740/15 Náhradné elektrické holiace hlavy

Használat dátuma 2026-10-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HS740 Blade Refill HS740/15 Náhradné elektrické holiace hlavy

Használat dátuma 2026-10-15

04/09/2026

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Holí, ako životka

Skvele holí do hladka, ako keby som použil žiletku. Batéria zatiaľ drží dobre, prevádzka je tichá a čistenie jednoduché. Spokojnosť.

Előnyök

skoro ako ziletka, prakticke na pouzivanie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Használat dátuma 2026-08-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Használat dátuma 2026-08-23

20/08/2026

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Maximálne spokojný, splnil všetky očakávania, môžem len odporučiť.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 5000 HS5980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Használat dátuma 2026-07-27

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 5000 HS5980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Használat dátuma 2026-07-27

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés. 

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.