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Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
A Head Shaver Pro cserefejek 36 önélező, svéd acélból készült ComfortCut pengét tartalmaznak. Hathavonta cserélje ki, hogy borotvája mindig 100%-os teljesítményt nyújtson. A HS740 fejek a HS5980, HS7980 és HS9980 modellekhez használhatók.
Eredeti Philips
A HS5980, HS7980, HS9980 modellekhez használható
ComfortCut pengék
Korróziógátló borotválkozási rendszer
A Philips Head Shaver Pro úgy lett kialakítva, hogy alapos borotválkozást biztosítson, miközben kíméletes a bőrhöz. Ez a tökéletes eszköz azok számára, akik szeretnének jól kinézni, magabiztosnak érezni magukat és teljes mértékben kifejezni önmagukat.
Ezzel a Philips borotvával tiszta, kényelmes borotválkozást érhet el. Az elektromos borotva 36 ComfortCut pengéje minden szőrszálat a bőr szintje felett vág le, így sima és egyenletes eredményt biztosít.
A Philips Head Shaver Pro pengék sebészeti minőségű svéd acélból készülnek, amely ellenáll a korróziónak és bőrbarát
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.8
5-ből
157
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
JNNJ
07/11/2026
Slovensko
Super. Som spokojný. Už nemusím k 💈. Holim si s tým hlavu skoro každý deň.
Előnyök
Nemusím už k braberovi a môžem si holiť hlavu každý deň
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HS740 Blade Refill HS740/15 Náhradné elektrické holiace hlavy
Használat dátuma 2026-10-15
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HS740 Blade Refill HS740/15 Náhradné elektrické holiace hlavy
Használat dátuma 2026-10-15
florman
04/09/2026
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Holí, ako životka
Skvele holí do hladka, ako keby som použil žiletku. Batéria zatiaľ drží dobre, prevádzka je tichá a čistenie jednoduché. Spokojnosť.
Előnyök
skoro ako ziletka, prakticke na pouzivanie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Használat dátuma 2026-08-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Használat dátuma 2026-08-23
Jasom.
20/08/2026
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Maximálne spokojný, splnil všetky očakávania, môžem len odporučiť.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 5000 HS5980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Használat dátuma 2026-07-27
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 5000 HS5980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Használat dátuma 2026-07-27
Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés.
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.