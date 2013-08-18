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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS3510/12

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A Philips házimozi nagy teljesítményű hangszórói mélyhangcsatornákkal és nagyfelbontású HDMI 1080p felkonvertálással átütő otthoni szórakozásélményt nyújtanak

Összes előny megtekintése

Erőteljes, házimozi hangzás mély basszussal

A hangzás bűvöletében

  • HDMI 1080p

Erőteljes hangsugárzók basszustölcsérekkel a jó hangzáshoz

Erőteljes hangsugárzók basszustölcsérekkel a jó hangzáshoz

Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

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Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3510 Domácí kino 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.