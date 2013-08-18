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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A Philips házimozi nagy teljesítményű hangszórói mélyhangcsatornákkal és nagyfelbontású HDMI 1080p felkonvertálással átütő otthoni szórakozásélményt nyújtanak
HDMI 1080p
A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.
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4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3510 Domácí kino 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1