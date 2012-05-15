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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS3520/12

4.3

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A nagy teljesítményű mélyhangtölcséres hangsugárzók a nagyfelbontású HDMI 1080p felkonvertálással átütő otthoni szórakozásélményt nyújtanak

Összes előny megtekintése

Erőteljes, moziba illő hangzás mély basszussal

A hangzás bűvöletében

  • HDMI 1080p

Erőteljes hangsugárzók basszustölcsérekkel a jó hangzáshoz

Erőteljes hangsugárzók basszustölcsérekkel a jó hangzáshoz

Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

05/07/2019

Україна

Україна

Вартий уваги

За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 5.1 Home theater

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 5.1 Home theater

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.