2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A nagy teljesítményű mélyhangtölcséres hangsugárzók a nagyfelbontású HDMI 1080p felkonvertálással átütő otthoni szórakozásélményt nyújtanak
HDMI 1080p
A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.
4.3
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
UKRSOAV
05/07/2019
Україна
Вартий уваги
За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 5.1 Home theater
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 5.1 Home theater
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1