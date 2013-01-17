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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes Surround hangzás
Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS3539 házimozirendszerrel. Erőteljes, 600 W-os surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és az 1080p HDMI-n keresztül majdnem tökéletes HD képeket biztosító DVD videó felkonvertálás.
DVD
Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1