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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS3539/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes Surround hangzás

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS3539 házimozirendszerrel. Erőteljes, 600 W-os surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és az 1080p HDMI-n keresztül majdnem tökéletes HD képeket biztosító DVD videó felkonvertálás.

Összes előny megtekintése

a kompakt hangsugárzókból

Erőteljes Surround hangzás

  • DVD

600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/01/2013

Polska

Polska

Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.

okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.