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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
3D irányított hangszórórendszer - lenyűgöző házimoziélmény
Adja át magát a házimozi dinamikus, háromirányú hangszórórendszere nyújtotta maximális hangzásélménynek! Játssza le összes kedvenc műsorát, köztük 3D Blu-ray lemezeket is, ezen az innovatív Philips HTS5561 házimozirendszeren.
3D Blu-ray
iPod/iPhone-hoz felkészített
A 3D irányított hangszórórendszer nem csupán előre sugároz, hanem oldalsó irányokba is, így egy szélesebb központi helyet biztosít a magával ragadó és moziszerű surround hangzás élvezetéhez.
A hátsó hangszórók vezeték nélkül működnek, így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A használt technológia nem okoz interferenciát, és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene bajlódni.
A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS5561 Domácí kino 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS5561 Domácí kino 5.1
A házimozi az összes többi Philips TV-készülékhez illeszthető.
Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a www.philips.com/blu-ray oldalra.