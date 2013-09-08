TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • A termék életmódja
  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • A termék életmódja

Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS5561/12

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

3D irányított hangszórórendszer - lenyűgöző házimoziélmény

Adja át magát a házimozi dinamikus, háromirányú hangszórórendszere nyújtotta maximális hangzásélménynek! Játssza le összes kedvenc műsorát, köztük 3D Blu-ray lemezeket is, ezen az innovatív Philips HTS5561 házimozirendszeren.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

3D irányított hangszórórendszer - lenyűgöző házimoziélmény

  • 3D Blu-ray

  • iPod/iPhone-hoz felkészített

A 3D irányított hangszórórendszer egyenletes hangzást biztosít a helyiség minden pontján

A 3D irányított hangszórórendszer egyenletes hangzást biztosít a helyiség minden pontján

A 3D irányított hangszórórendszer nem csupán előre sugároz, hanem oldalsó irányokba is, így egy szélesebb központi helyet biztosít a magával ragadó és moziszerű surround hangzás élvezetéhez.

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók opció a vezetékrengetegtől mentes elhelyezéshez

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók opció a vezetékrengetegtől mentes elhelyezéshez

A hátsó hangszórók vezeték nélkül működnek, így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A használt technológia nem okoz interferenciát, és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene bajlódni.

Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním naprosto spokojený.

S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS5561 Domácí kino 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS5561 Domácí kino 5.1

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A házimozi az összes többi Philips TV-készülékhez illeszthető.

  2. Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a www.philips.com/blu-ray oldalra.