TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék életmódja
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék életmódja

Gyártás megszűnt

Philips Fidelio SoundHub2.1-es házimozi

HTS9241/12

3.3

| (3) Értékelések

Lélegzetelállítóan tiszta és részletgazdag hang

Kristálytiszta hangzás az új SoundHub HTS9241 házimozirendszerrel. A titánium magashangszórók minden részletet elbűvölő tisztasággal szólaltatnak meg. Élvezze úgy kedvenc filmjeinek és zeneszámainak hangját, ahogy azt az alkotók megálmodták.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Lélegzetelállítóan tiszta és részletgazdag hang

  • 3D Blu-ray

  • Titánium magashangszórók

Titánium magashangszórók a torzításmentes és kristálytiszta hangzás érdekében

Titánium magashangszórók a torzításmentes és kristálytiszta hangzás érdekében

A kooperációban kifejlesztett, titániumból készült magashangszórók rendkívül merevek és könnyűek, így biztosítva a torzításmentes hangzást. Hihetetlen ellenálló képességük a torzítással és a rezonanciával szemben a teljes hallható frekvenciatartományban garantálja az összes hangrészlet kivételes tisztaságát.

Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében

Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében

A Philips szabadalmaztatott „Prémium D osztályú erősítői” tervezésükből adódóan megőrzik az eredeti hangforrást a nagyobb pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek következtében a zenék és filmek akusztikai részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az előadó vagy a rendező megálmodta azokat.

Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.3

5-ből

3

Értékelések

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Előnyök

Wspaniały w każdym calu

Hátrányok

nie widzę wad

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Használat dátuma 2018-12-22

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Használat dátuma 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A házimozi az összes többi Philips TV-készülékhez illeszthető.

  2. Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a www.philips.com/blu-ray oldalra.