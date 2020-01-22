2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTS9241/12
Lélegzetelállítóan tiszta és részletgazdag hang
Kristálytiszta hangzás az új SoundHub HTS9241 házimozirendszerrel. A titánium magashangszórók minden részletet elbűvölő tisztasággal szólaltatnak meg. Élvezze úgy kedvenc filmjeinek és zeneszámainak hangját, ahogy azt az alkotók megálmodták.
3D Blu-ray
Titánium magashangszórók
A kooperációban kifejlesztett, titániumból készült magashangszórók rendkívül merevek és könnyűek, így biztosítva a torzításmentes hangzást. Hihetetlen ellenálló képességük a torzítással és a rezonanciával szemben a teljes hallható frekvenciatartományban garantálja az összes hangrészlet kivételes tisztaságát.
A Philips szabadalmaztatott „Prémium D osztályú erősítői” tervezésükből adódóan megőrzik az eredeti hangforrást a nagyobb pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek következtében a zenék és filmek akusztikai részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az előadó vagy a rendező megálmodta azokat.
A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.
3.3
5-ből
3
Értékelések
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Előnyök
Wspaniały w każdym calu
Hátrányok
nie widzę wad
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Használat dátuma 2018-12-22
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Használat dátuma 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Ez az értékelés a következőhöz készült: SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
A házimozi az összes többi Philips TV-készülékhez illeszthető.
Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a www.philips.com/blu-ray oldalra.