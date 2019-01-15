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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS9520/12

4.6

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Surround hangzás minden szögből, akár a moziban

A hangtesztet* vállaló résztvevők több mint 70%-a a Philips 360Sound rendszere mellett tette le a voksát. A 360Sound hangsugárzók meghajtóit elöl és oldalt helyezték el, így a helyiséget egyenletes surround hanggal töltik be, éppen úgy, mint a moziban.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Surround hangzás minden szögből, akár a moziban

  • Blu-ray 3D lejátszás

A 360Sound a helyiség minden pontját megtölti hanggal

A 360Sound a helyiség minden pontját megtölti hanggal

A hagyományos 5.1-es házimozitól nagymértékben különböző 360Sound egyedi kialakításának köszönhetően mindegyik szatellithangszóróban három meghajtó van – egy elölről, illetve kettő oldalról sugárzó, amelyek lenyűgöző hangélményt biztosítanak. A dipólus kialakítás mellett a Philips egy szabadalmazott algoritmust is használ a hanghatás tökéletesítéséhez. Az olyan kiváló minőségű akusztikai komponenseknek köszönhetően, mint a puha dóm magashangszórók, a neodímium mágnesek és a „D" osztályú digitális erősítők, a 360Sound minden szögből kiváló hangzást nyújt, és ezzel valódi moziélményt teremt otthonában.

Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Philips Net TV WiFi-vel: online szolgáltatások TV-n

Philips Net TV WiFi-vel: online szolgáltatások TV-n

A Net TV internetes szolgáltatások széles választékával kényezteti Önt. A filmeket, képeket, szórakoztató műsorokat és egyéb online tartalmakat közvetlenül TV-készülékén tekintheti meg, amikor kedve van. Csak csatlakoztassa a házimozit közvetlenül otthoni hálózatához Ethernet-kapcsolattal, majd a távvezérlővel navigáljon a megfelelő helyre, és válassza ki, mit szeretne megnézni. A Philips menün keresztül elérhetők a TV-képernyőhöz illeszkedő népszerű Net TV szolgáltatások. Mi több, a DLNA-tanúsítvánnyal rendelkező számítógépes hálózat segítségével a távvezérlő használatával megtekintheti a számítógépén tárolt videofelvételeket és képeket.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • AWARD-1679550 képe

Értékelések

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4.6

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS9520 5.1-kanalni domači kino

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A Synovate által 2010 novemberében Németországban végzett vásárlói hangtesztek alapján, melyek a Philipset egy vezető versenytársával hasonlították össze. Az adatok a Philips nyilvántartásában megtalálhatók.