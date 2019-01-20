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  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
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  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare AirFloss UltraFogközi fúvófejek

HX8032/07

3.9
| (14) Értékelések | 85% ajánlja ezt a terméket
Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Ultra fejek biztosítják a legegyszerűbb módot a fogak közötti hatékony tisztításhoz.
Összes előny megtekintése

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

  • 2 fej

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***

Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.***

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé tette, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.

Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti réseket, így elősegíti az egészséges rutin kialakítását.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.9

5-ből

14

Értékelések

85%

ajánlja ezt a terméket

3
2

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Egyszerű cserélés

Élettartamra vonatkozó tapasztalataim nincsennek, de mivel ketten használunk egy gépet, ezért szükséges a folyamatos fej cserélése. Fél éves használatot ír egy fejnek, remélem ezt tartani is fogja. Stabil, nem hajlik, nem törik. Könnyű a fúvófej cserélése.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss Ultra HX8032/07 Fogközi fúvófejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss Ultra HX8032/07 Fogközi fúvófejek

13/01/2020

România

România

Airfloss Philips

Este foarte bun și recomand cu mare drag și abia aștept sa utilizez și capetele de rezerva aferente

Előnyök

Multe

Hátrányok

Nici unul

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8012/07 Capete interdentare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8012/07 Capete interdentare

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Ma dost velký tlak

Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..

Hátrányok

Musí se to naučit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.

  2. A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.

  3. vagy visszakapja a pénzét