2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 fej
Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.***
A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé tette, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.
A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti réseket, így elősegíti az egészséges rutin kialakítását.
3.9
5-ből
14
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
grandpier
20/01/2019
Magyarország
Egyszerű cserélés
Élettartamra vonatkozó tapasztalataim nincsennek, de mivel ketten használunk egy gépet, ezért szükséges a folyamatos fej cserélése. Fél éves használatot ír egy fejnek, remélem ezt tartani is fogja. Stabil, nem hajlik, nem törik. Könnyű a fúvófej cserélése.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss Ultra HX8032/07 Fogközi fúvófejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss Ultra HX8032/07 Fogközi fúvófejek
Radu&r
13/01/2020
România
Airfloss Philips
Este foarte bun și recomand cu mare drag și abia aștept sa utilizez și capetele de rezerva aferente
Előnyök
Multe
Hátrányok
Nici unul
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8012/07 Capete interdentare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8012/07 Capete interdentare
Sněžka
15/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Ma dost velký tlak
Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..
Hátrányok
Musí se to naučit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.
A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.
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