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2 év jótállás.
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Gyártás megszűnt
Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra**** biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**
2 fej
Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.***
A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé tette, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.
A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss Ultra segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti rések mélyét, ami elősegíti az egészséges rutin kialakítását.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.2
5-ből
247
Értékelések
81%
ajánlja ezt a terméket
csacsi7
09/10/2019
Magyarország
Tökéletes társa a napi szájápolásnak
Sok problémát okozott számomra a vérző fogíny, fogkő és a fogközökben maradó ételmaradék. Óriási segítség a mindennapos szájápolásban ez a termék. Kényelmes és egyszerű a használata, pillanatok alatt az esti fogmosás részévé vált. Csak ajánlani tudom, aki hasonló problémákkal küzd és szeretne ezen változtatni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8432/03 AirFloss Ultra – fogköztisztító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8432/03 AirFloss Ultra – fogköztisztító
Beus08
26/09/2019
Magyarország
Imádom, sokkal jobb, mint vártam.
Nagyjából 3 hónapja használom, minden este ( egyszeres fújással), eddig háromszor kellett csak feltöltenem! A tartály pont elegendő mennyiségű vizet tartalmaz, kézre esik, könnyű használni. Tisztítása egyszerű. A fogaim pedig sokkal tisztábbak, és valahogy fehérebbek, amióta használom. Azóta mindenkinek ajánlom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra – fogköztisztító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra – fogköztisztító
Bóbita
26/09/2019
Magyarország
Kiváló fogköztisztító fájdalom nélkül
Sonic Airfloss Ultra egy számomra régóta hiányolt piaci rést töltött be. A fogselymek minősége, vastagsága és használata gyakran problémát okozott. Az ínyemet felsértettem, sokszor vérzett, és még elérhetetlen helyek is maradtak. Mióta ezt a készüléket használom nincs az a rés, amit nem tudnék tökéletesen megtisztítani fajdalom és hibalehetőség kizárásaval.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8432/03 AirFloss Ultra – fogköztisztító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8432/03 AirFloss Ultra – fogköztisztító
ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.
A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.
vagy visszakapja a pénzét
a használt fújási beállítástól függően
Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.