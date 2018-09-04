2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db-os
Normál méretű
Rápattintható
A legalaposabb tisztítás
Az AdaptiveClean fogkefefej az egyetlen elektromos fogkefe, amely követni tudja a fog és íny egyedi alakzatát. A kefefej gumiból készült puha, rugalmas oldalai és a fogkefefej sörtéi minden egyes fog felületének alakjához igazodni tudnak. A felületi érintkezést akár a 4-szeresére növeli*, és akár 10-szer több lepedéket távolít el** a fogíny mentén és a fogak között. Még a nehezen elérhető területeket is mélyen tisztítja, miközben kíméletes a fogínyhez.
Az AdaptiveClean fogkefefejjel még a legalaposabb tisztítás is kíméletes. Amint a szónikus fogkefe követi az íny vonalát, a fogkefefej rugalmas oldalai és sörtéi elnyelik az esetleges erős rányomásból fakadó túlzott nyomást. A fogíny körüli finom szövetek védelmet kapnak még akkor is, ha erősen rányomja a fogkefét.
A leginnovatívabb fogkefefejünk az eddigi legalaposabb tisztítást is nyújtja egyben. A rugalmas alakjának köszönhetően az AdaptiveClean fogkefefej akár 10-szer több lepedéket tud eltávolítani a nehezen elérhető területeken. A fogkefefejet kifejezetten úgy terveztük, hogy mozdulataival tovább növelje a Philips szónikus fogkefe dinamikus tisztító hatását. Akárhogyan is mos fogat, láthatóan és érezhetően kiemelkedő tisztítási eredményt kap.
3.7
5-ből
10
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Paulm
04/09/2018
România
Foarte multumit.
Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
hankat7
31/08/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší
Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
grzegorz1111
13/08/2018
Polska
solidna
bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
A DiamondClean fogkefefejhez képest
a manuális fogkefékhez képest