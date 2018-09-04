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Összes sorozat

  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
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  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
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  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare AdaptiveCleanStandard Sonic fogkefefej

HX9042/07

3.7
| (10) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny
A nehezen elérhető problémás területek tisztítása sokkal könnyebbé vált. Az AdaptiveClean kefefej a felületi érintkezést a 4-szeresére növeli*, és elnyeli az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást. Akárhogyan is mos fogat, a fogínyhez kíméletes, valóban alapos tisztításban lehet része.
Összes előny megtekintése

A legmélyebben tisztító kefefej

Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny

  • 2 db-os

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • A legalaposabb tisztítás

4-szeres felületi érintkezés* a könnyű mélytisztításért

4-szeres felületi érintkezés* a könnyű mélytisztításért

Az AdaptiveClean fogkefefej az egyetlen elektromos fogkefe, amely követni tudja a fog és íny egyedi alakzatát. A kefefej gumiból készült puha, rugalmas oldalai és a fogkefefej sörtéi minden egyes fog felületének alakjához igazodni tudnak. A felületi érintkezést akár a 4-szeresére növeli*, és akár 10-szer több lepedéket távolít el** a fogíny mentén és a fogak között. Még a nehezen elérhető területeket is mélyen tisztítja, miközben kíméletes a fogínyhez.

Akár 2-szer jobb a fogíny számára, mint egy kézi fogkefe

Akár 2-szer jobb a fogíny számára, mint egy kézi fogkefe

Az AdaptiveClean fogkefefejjel még a legalaposabb tisztítás is kíméletes. Amint a szónikus fogkefe követi az íny vonalát, a fogkefefej rugalmas oldalai és sörtéi elnyelik az esetleges erős rányomásból fakadó túlzott nyomást. A fogíny körüli finom szövetek védelmet kapnak még akkor is, ha erősen rányomja a fogkefét.

10-szer több lepedékeltávolítás** a nehezen elérhető területekről

10-szer több lepedékeltávolítás** a nehezen elérhető területekről

A leginnovatívabb fogkefefejünk az eddigi legalaposabb tisztítást is nyújtja egyben. A rugalmas alakjának köszönhetően az AdaptiveClean fogkefefej akár 10-szer több lepedéket tud eltávolítani a nehezen elérhető területeken. A fogkefefejet kifejezetten úgy terveztük, hogy mozdulataival tovább növelje a Philips szónikus fogkefe dinamikus tisztító hatását. Akárhogyan is mos fogat, láthatóan és érezhetően kiemelkedő tisztítási eredményt kap.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.7

5-ből

10

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

2

04/09/2018

România

România

Foarte multumit.

Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

31/08/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší

Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

13/08/2018

Polska

Polska

solidna

bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A DiamondClean fogkefefejhez képest

  2. a manuális fogkefékhez képest