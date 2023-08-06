2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX991W
HX9911/19
HX991P
HX9911/21
HX991R
HX9911/23
HX991R_RG
HX9914/69
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX991P
HX9911/29
HX991R
HX9911/94
2 db-os
Normál méretű
Rápattintható
BrushSync módpárosítás
Rugalmas kialakításának köszönhetően pedig több mint 10-szer több lepedéket távolít el a nehezen hozzáférhető területekről* – az igazán mély tisztítás érdekében a fogínyvonal mentén és a fogak között.
Személyre szabott tisztítási technológiánknak köszönhetően személyre szabott tisztaságot érhet el minden fogmosás alkalmával. Puha, rugalmas oldalaival a lepedék elleni prémium védelmet biztosító Premium Plaque Defence kefefej igazodik fogai és ínyvonala formájához, felfogva ezzel a túlzott nyomást, és tovább javítva a szónikus tisztítóerőt. A sörték ezután alkalmazkodhatnak a fogakhoz és az ínyekhez, így akár 4-szer nagyobb felületi érintkezést érhet el, mint egy szokványos kefefejjel** – alaposabb tisztítás a nehezen elérhető helyeken.
A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez BrushSync™ módpárosítási funkciónk is hozzájárul*. A Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence kefefej szinkronizálódik BrushSync™-támogatású Philips Sonicare fogkeféje markolatával****, és a kivételes tisztasághoz optimális tisztítási módot és intenzitást választja ki. Önnek csak hozzá kell látnia a fogmosáshoz.
4.9
5-ből
244
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Puncs74
06/08/2023
Magyarország
Profi
A termék alapos tisztítást végez. Javasolni tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Standard Sonic fogkefefej
CsMargó69
17/07/2023
Magyarország
A promóció része
Kiváló
Tökéletes a kefeméret, a sörték puhasága, jól tisztít.
Előnyök
Minden, amire szükségem van.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 Standard Sonic fogkefefej
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Philips sonicare pótkefefej
A sörte keménysége és a fej mérete volt a választás alapja.
Előnyök
A fogkefefej mérete ideális. Kisebb méretű fejeknél ügyeskedni kell, hogy a szár ne koccanjon hozzá a fogakhoz..
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Standard Sonic fogkefefej
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
a DiamondClean kefefejhez képest
A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis