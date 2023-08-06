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  • A legmélyebben tisztító kefefej
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  • A legmélyebben tisztító kefefej
  • A legmélyebben tisztító kefefej
  • A legmélyebben tisztító kefefej
  • A legmélyebben tisztító kefefej
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  • A legmélyebben tisztító kefefej
  • A legmélyebben tisztító kefefej
  • A legmélyebben tisztító kefefej

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceStandard Sonic fogkefefej

HX9042/17

4.9
| (244) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
A legmélyebben tisztító kefefej
A kefefeje által nyújtott tisztítás épp olyan egyedülálló, mint a mosolya. A lepedék elleni prémium védelmet biztosító C3 Premium Plaque Defence fej igazodik a fogak és az íny kontúrjaihoz, hiszen a puha szélek a szokványos kefefejeknél 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítanak** a kellemes és mélyreható tisztítás érdekében.
Összes előny megtekintése
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DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektromos fogkefe

HX991W

HX9911/19

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektromos fogkefe

HX991P

HX9911/21

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektromos fogkefe

HX991R

HX9911/23

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektromos fogkefe

HX991R_RG

HX9914/69

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680A

HX6807/24

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Újratölthető fogkefe

HX992W

HX9917/88

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Újratölthető fogkefe

HX992B

HX9917/89

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektromos fogkefe

HX991P

HX9911/29

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektromos fogkefe

HX991R

HX9911/94

Akár 10-szer több lepedéket távolít* el a tökéletes eredményért

A legmélyebben tisztító kefefej

  • 2 db-os

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • BrushSync módpárosítás

A kézi fogkefékhez képest akár 10-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A kézi fogkefékhez képest akár 10-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

Rugalmas kialakításának köszönhetően pedig több mint 10-szer több lepedéket távolít el a nehezen hozzáférhető területekről* – az igazán mély tisztítás érdekében a fogínyvonal mentén és a fogak között.

4-szeres felületi érintkezés** a könnyű mélytisztításért

4-szeres felületi érintkezés** a könnyű mélytisztításért

Személyre szabott tisztítási technológiánknak köszönhetően személyre szabott tisztaságot érhet el minden fogmosás alkalmával. Puha, rugalmas oldalaival a lepedék elleni prémium védelmet biztosító Premium Plaque Defence kefefej igazodik fogai és ínyvonala formájához, felfogva ezzel a túlzott nyomást, és tovább javítva a szónikus tisztítóerőt. A sörték ezután alkalmazkodhatnak a fogakhoz és az ínyekhez, így akár 4-szer nagyobb felületi érintkezést érhet el, mint egy szokványos kefefejjel** – alaposabb tisztítás a nehezen elérhető helyeken.

Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében***

Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében***

A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez BrushSync™ módpárosítási funkciónk is hozzájárul*. A Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence kefefej szinkronizálódik BrushSync™-támogatású Philips Sonicare fogkeféje markolatával****, és a kivételes tisztasághoz optimális tisztítási módot és intenzitást választja ki. Önnek csak hozzá kell látnia a fogmosáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

244

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

2

06/08/2023

Magyarország

Magyarország

Profi

A termék alapos tisztítást végez. Javasolni tudom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Standard Sonic fogkefefej

17/07/2023

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Tökéletes a kefeméret, a sörték puhasága, jól tisztít.

Előnyök

Minden, amire szükségem van.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 Standard Sonic fogkefefej

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Philips sonicare pótkefefej

A sörte keménysége és a fej mérete volt a választás alapja.

Előnyök

A fogkefefej mérete ideális. Kisebb méretű fejeknél ügyeskedni kell, hogy a szár ne koccanjon hozzá a fogakhoz..

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Standard Sonic fogkefefej

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

  2. a DiamondClean kefefejhez képest

  3. A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis