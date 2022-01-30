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Gyártás megszűnt

Tisztítópatron

JC302/50

5

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Borotvája olyan lesz, mintha új lenne

A SmartClean rendszerhez tartozó tisztítópatronnal kényelmesen végezheti a borotva tisztítását, olajozását és frissítését, így mindennap újszerű lehet a borotvája

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Kompatibilis termékek
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Felújított nedves és száraz elektromos borotva

S9985/35R1

Minden SmartClean rendszerhez

Borotvája olyan lesz, mintha új lenne

  • 2 db-os

  • Tisztít

  • Olajoz

  • Frissítés

A kettős szűrőrendszer eltávolítja a szőrszálakat, a habot és gélt

A kettős szűrőrendszer eltávolítja a szőrszálakat, a habot és gélt. Az egyedülálló kettős szűrő megakadályozza, hogy a szőrszálak eltömítsék a borotvafejeket, így folyamatosan fenntartja a borotva kiváló teljesítményét.

Az „aktív olajozási” rendszer lassítja a pengék elhasználódását

Az „aktív olajozási” rendszer lassítja a pengék elhasználódását

Az „aktív olajozási” rendszer lassítja a borotvafejek és pengék elhasználódását, így a borotvája hosszabb ideig őrzi meg újszerűségét.

10-szeres hatékonysággal tisztít a vízhez képest

10-szeres hatékonysággal tisztít a vízhez képest

DualFiltration és „aktív olajozás” - A vízzel való tisztításhoz képest 10-szer tisztábban tartja borotváját

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Összetevők listája - English (US)

  • PDF fájl, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.