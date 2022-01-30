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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
Borotvája olyan lesz, mintha új lenne
A SmartClean rendszerhez tartozó tisztítópatronnal kényelmesen végezheti a borotva tisztítását, olajozását és frissítését, így mindennap újszerű lehet a borotvája
2 db-os
Tisztít
Olajoz
Frissítés
A kettős szűrőrendszer eltávolítja a szőrszálakat, a habot és gélt. Az egyedülálló kettős szűrő megakadályozza, hogy a szőrszálak eltömítsék a borotvafejeket, így folyamatosan fenntartja a borotva kiváló teljesítményét.
Az „aktív olajozási” rendszer lassítja a borotvafejek és pengék elhasználódását, így a borotvája hosszabb ideig őrzi meg újszerűségét.
DualFiltration és „aktív olajozás” - A vízzel való tisztításhoz képest 10-szer tisztábban tartja borotváját