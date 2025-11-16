Hi-Res po LDAC jest przednia. Słuchanie po przewodzie USB-C też jest możliwe. Tylko nie wiedzieć czemu producent dołączył ten przewód taki krótki i zaznaczył w specyfikacji, że jest przeznaczony tylko do ładowania? Na szczęście mam taki przewód innego producenta i czasami myślę, że z niego skorzystam. Po przewodzie 3,5 mm z dźwiękiem jest już słabiej. Kupiłem je z myślą by korzystać również z nich na laptopie. Miałem niesmak, ale udało mi się znaleźć sterownik BT, który umożliwił połączenie bezprzewodowo po LDAC. W efekcie nie żałuję zakupu bo w końcu mogę odstawić słuchawki przewodowe, których używałem jeszcze na laptopie. Jeśli chodzi o dźwięk to jest czysty i mocno basowy tak jak lubię. Aplikacja po aktualizacji działa sprawnie. Szkoda tylko, że nie jest dostępna również na PC. Budowa słuchawek: zarówno muszle jak i pałąk to metal. Nauszniki ze skóry muirhead. Pałąk nie jestem pewien bo nie określono tego w opisie. Dobrze leżą na głowie, zakrywają mi całe małżowiny i dobrze izolują od otoczenia. Zamknięta konstrukcja, nic z zewnątrz nie dociera podczas użytkowania, idealnie. W zestawie nie ma adaptera samochodowego tak jak ktoś zaznaczył poniżej w swojej recenzji. Ale zabłysnąć trzeba czymś czego defacto pewnie się nie używa.