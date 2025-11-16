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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az elmerülésre tervezve
Fedezzen fel új zenei világokat, amelyek bárhonnan kényelmesen élvezhetők. Ez az audiofil minőségű vezeték nélküli fejhallgató a kiváló Fidelio hangzást az intelligens zajszabályozással és a felülmúlhatatlan illeszkedéssel ötvözi, így otthon és útközben is fantasztikus élményt nyújt.
Kiváló, természetes hangzás
Noise Canceling Pro+ zajkioltás
Kiváló hívásminőség
Időtálló Fidelio-dizájn
Ezek a kiváló fejhallgatók a feszes, szabályzott basszustól a meleg középtartományig és a ragyogó magas hangokig tökéletes, természetes hangzást biztosítanak a hangszerek pontos elkülönítésével. A grafén bevonatú dinamikus meghajtók minden eddiginél több részletet játszanak le. Olyan formában hallhatja a kedvenc előadói zeneszámait, ahogyan azt megírták.
Az adaptív zajkioltás gyorsan alkalmazkodik a környezethez, így valós időben szűri ki a külső zajokat, beleértve a szél süvítését. Bárhol is van, a zenétől a hívásokig bármibe belemerülhet anélkül, hogy a kisujját is meg kellene mozdítania. Ha módosítani szeretné az áthallhatóság szintjét vagy a szélzajszűrést, egyszerűen használja a Philips Headphones alkalmazást.
Az irányérzékeny mikrofonok a hangjára összepontosítanak, míg a speciális AI algoritmusok megakadályozzák, hogy a háttérzajok elrontsák a hívást. Nyugodtan kezdeményezhet hívást a legforgalmasabb, legzajosabb helyekről is. A másik fél tisztán fogja Önt hallani, és viszont.
Díjak
3.5
5-ből
6
Értékelések
Dainius R
16/11/2025
Lietuva
Philips Fidelil L4 yra puikios
Turėjau ausines Philips Fidelio L3, kurios pranoko vidus mano lūkesčius dėl garso, dėl dizaino Ir patikimumo. Turiu Ir kitų prekės ženklų audines, o kainos kokybės santykis akivaizdžiai Philips pusėje. Todėl 2025 metų spalį nutariau įsigyti naujas Philips Fidelio L4. Nors atnaujinimas nėra itin didelis, tačiau keli dizaino pakeitimai matosi. Garsas yra aukštis kokybės. Prisijungimas prie telefono ir kitų prietaisų tapo stabilus po programinės įrangos atnaujinimo. Iki tol kartais prapuldavo ryšys ir atsijungdavo ausinės. Todėl labai rekomenduoju naudoti Philips aplikaciją, kuri padeda atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimą.
Előnyök
Garso kokybė, dizainas, Philips aplikacija
Hátrányok
Didelė konkurencija, galėtų būti įvairesnių spalvų.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Használat dátuma 2024-10-16
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Használat dátuma 2024-10-16
Irek B.
18/02/2025
Polska
Fidelio, marka zobowiązuje.
Hi-Res po LDAC jest przednia. Słuchanie po przewodzie USB-C też jest możliwe. Tylko nie wiedzieć czemu producent dołączył ten przewód taki krótki i zaznaczył w specyfikacji, że jest przeznaczony tylko do ładowania? Na szczęście mam taki przewód innego producenta i czasami myślę, że z niego skorzystam. Po przewodzie 3,5 mm z dźwiękiem jest już słabiej. Kupiłem je z myślą by korzystać również z nich na laptopie. Miałem niesmak, ale udało mi się znaleźć sterownik BT, który umożliwił połączenie bezprzewodowo po LDAC. W efekcie nie żałuję zakupu bo w końcu mogę odstawić słuchawki przewodowe, których używałem jeszcze na laptopie. Jeśli chodzi o dźwięk to jest czysty i mocno basowy tak jak lubię. Aplikacja po aktualizacji działa sprawnie. Szkoda tylko, że nie jest dostępna również na PC. Budowa słuchawek: zarówno muszle jak i pałąk to metal. Nauszniki ze skóry muirhead. Pałąk nie jestem pewien bo nie określono tego w opisie. Dobrze leżą na głowie, zakrywają mi całe małżowiny i dobrze izolują od otoczenia. Zamknięta konstrukcja, nic z zewnątrz nie dociera podczas użytkowania, idealnie. W zestawie nie ma adaptera samochodowego tak jak ktoś zaznaczył poniżej w swojej recenzji. Ale zabłysnąć trzeba czymś czego defacto pewnie się nie używa.
Előnyök
Design
Hátrányok
Krótki przewód USB-C
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2024-01-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2024-01-18
DinedalP
14/01/2025
Polska
Dobre ALE?
Produkt zdecydowanie lepiej zbudowany od poprzedników, widać że użyto lepszych materiałów co skutkować powinno lepszą żywotnością. Jakość dzwięku dobra na poziomie sony mx4 i mx5(nie znakomita jak sennheiser czy bowers lub bang). ANC na zadowalającym poziomie. Informacja dla użytkowników noszących okulary - jest wygodnie, chociaż producent mógł bardziej pochylić przetworniki i byłoby idealnie. W 6 stopniowej skali zdecydowana mocna 5 tka w swojej klasie cenowej. Plusy: - dobrej jakości materiały, - dobry dzwięk (szczególnie rock i hardrock lub techno) - czuć przetworniki HiRes - twarde etui i bogatą zawartość (adapter samolodowy, przewód usb, jack to jack) Minusy: - cena bez promocji - mógłby by być trochę głębsze pady/ bardziej pochylone przetworniki - brak łatwo dostępnych części zamiennych po za serwisem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2024-09-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2024-09-14
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