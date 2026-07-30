Adaptív zajkioltás, amely minden eddiginél jobban igazodik Önhöz

Az intelligensebb algoritmusok folyamatosan alkalmazkodnak a környezetéhez és a fejhallgató illeszkedéséhez, így könnyed, magával ragadó zenehallgatást biztosítanak. Mozgás közben kompenzálják a fülpárnák szigetelésének változásait, csendes környezetben pedig automatikusan bekapcsol az Éberségi mód. Bárhogyan mozog és bárhová tart, a hangélmény és a környezet érzékelése mindig tökéletes egyensúlyban marad.