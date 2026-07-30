2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Új
L5/00
A zenehallgatás szerelmeseinek készült
Hagyjon teret kedvenc zenéinek. Ezek a prémium, vezeték nélküli, fül köré illeszkedő fejhallgatók a kifinomult Fidelio hangzást kivételes kényelemmel és eddigi legintelligensebb zajszabályozásunkkal ötvözik. Csak vegye fel őket, és máris messzire repítik.
Kifinomult, természetes hangzás
Adaptív zajszűrés
Könnyű, egész napos kényelem
Kiváló hívásminőség
Az egyedi, kerámiabevonatú membránnal és selyem felfüggesztéssel készült meghajtók kiegyensúlyozott, természetes hangzást teremtenek, amely a zene mélyére kalauzolja. A feszes, kontrollált basszustól a meleg középhangokon és csillogó magas hangokon át a hangszerek precíz elkülönítéséig kedvenc számai végre szabadon kibontakozhatnak.
Az intelligensebb algoritmusok folyamatosan alkalmazkodnak a környezetéhez és a fejhallgató illeszkedéséhez, így könnyed, magával ragadó zenehallgatást biztosítanak. Mozgás közben kompenzálják a fülpárnák szigetelésének változásait, csendes környezetben pedig automatikusan bekapcsol az Éberségi mód. Bárhogyan mozog és bárhová tart, a hangélmény és a környezet érzékelése mindig tökéletes egyensúlyban marad.
A precíziós tervezésű keret és a puha proteinbőr fejpánt egyenletesen osztja el a súlyt, az ovális fülpárnák pedig hatékony passzív zajszigetelést biztosítanak. Az érintésérzékeny panellel közvetlenül szabályozhatja a hangerőt, a zene pedig automatikusan megáll, ha leveszi a fejhallgatót.
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