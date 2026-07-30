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Összes sorozat

  • A zenehallgatás szerelmeseinek készült
  • A zenehallgatás szerelmeseinek készült
  • A zenehallgatás szerelmeseinek készült
  • A zenehallgatás szerelmeseinek készült
  • A zenehallgatás szerelmeseinek készült
  • A zenehallgatás szerelmeseinek készült
  • A zenehallgatás szerelmeseinek készült
  • A zenehallgatás szerelmeseinek készült

Új

FidelioFül köré illeszkedő fejhallgató

L5/00

A zenehallgatás szerelmeseinek készült

Hagyjon teret kedvenc zenéinek. Ezek a prémium, vezeték nélküli, fül köré illeszkedő fejhallgatók a kifinomult Fidelio hangzást kivételes kényelemmel és eddigi legintelligensebb zajszabályozásunkkal ötvözik. Csak vegye fel őket, és máris messzire repítik.

Összes előny megtekintése

A zenehallgatás szerelmeseinek készült

  • Kifinomult, természetes hangzás

  • Adaptív zajszűrés

  • Könnyű, egész napos kényelem

  • Kiváló hívásminőség

Lenyűgöző. Jellegzetes Philips hangzás a Fidelio számára

Az egyedi, kerámiabevonatú membránnal és selyem felfüggesztéssel készült meghajtók kiegyensúlyozott, természetes hangzást teremtenek, amely a zene mélyére kalauzolja. A feszes, kontrollált basszustól a meleg középhangokon és csillogó magas hangokon át a hangszerek precíz elkülönítéséig kedvenc számai végre szabadon kibontakozhatnak.

Adaptív zajkioltás, amely minden eddiginél jobban igazodik Önhöz

Az intelligensebb algoritmusok folyamatosan alkalmazkodnak a környezetéhez és a fejhallgató illeszkedéséhez, így könnyed, magával ragadó zenehallgatást biztosítanak. Mozgás közben kompenzálják a fülpárnák szigetelésének változásait, csendes környezetben pedig automatikusan bekapcsol az Éberségi mód. Bárhogyan mozog és bárhová tart, a hangélmény és a környezet érzékelése mindig tökéletes egyensúlyban marad.

Fidelio kialakítás. Kivételes kényelem, könnyed viselet

A precíziós tervezésű keret és a puha proteinbőr fejpánt egyenletesen osztja el a súlyt, az ovális fülpárnák pedig hatékony passzív zajszigetelést biztosítanak. Az érintésérzékeny panellel közvetlenül szabályozhatja a hangerőt, a zene pedig automatikusan megáll, ha leveszi a fejhallgatót.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.