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Gyártás megszűnt

Komponens DVD-mikrorendszer

MCD183/12

3.6

| (11) Értékelések

A hangzás bűvöletében

Ismerje meg a Philips komponens DVD mikro rendszer nyújtotta moziélmény szobát betöltő hangzását. A hangsugárzórendszer 100 W RMS kimeneti összteljesítménye lehetővé teszi, hogy minden egyes hang eljusson Önhöz. Az USB Direct pedig a fényképek és a zene lejátszásáról gondoskodik.

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A hangzás bűvöletében

  • 100 W

  • mélynyomós

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.

Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.6

5-ből

11

Értékelések

3

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.