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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCD183/12
A hangzás bűvöletében
Ismerje meg a Philips komponens DVD mikro rendszer nyújtotta moziélmény szobát betöltő hangzását. A hangsugárzórendszer 100 W RMS kimeneti összteljesítménye lehetővé teszi, hogy minden egyes hang eljusson Önhöz. Az USB Direct pedig a fényképek és a zene lejátszásáról gondoskodik.
100 W
mélynyomós
Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.
A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.
Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.
3.6
5-ből
11
Értékelések
Gary
25/04/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD