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Gyártás megszűnt

Komponens DVD-mikrorendszer

MCD712/12

4.2

| (34) Értékelések

A hangzás bűvöletében

Tapasztalja meg a Philips komponens DVD mikro rendszer moziminőségű hangzását. Csatlakoztasson egy USB-kompatibilis készüléket fényképeinek vagy MP3/WMA zeneszámainak lejátszásához. Drámai hangzás, 100 W-os kimeneti RMS összteljesítmény.

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A hangzás bűvöletében

  • 100 W

Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

Magas és mély hangok hangerejének javítása

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

34

Értékelések

2

03/12/2016

Slovensko

Slovensko

nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem

nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.