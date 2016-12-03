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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCD712/12
A hangzás bűvöletében
Tapasztalja meg a Philips komponens DVD mikro rendszer moziminőségű hangzását. Csatlakoztasson egy USB-kompatibilis készüléket fényképeinek vagy MP3/WMA zeneszámainak lejátszásához. Drámai hangzás, 100 W-os kimeneti RMS összteljesítmény.
100 W
A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.
A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.
A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.
4.2
5-ből
34
Értékelések
jarmila
03/12/2016
Slovensko
nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem
nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD