TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM2000/12

4.7

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Pihenjen nagyszerű zenével

Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról USB Direct vagy MP3 Link segítségével. A Philips MCM2000/12 mikro hangrendszer MP3-CD, WMA-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. Az erőteljes és drámai basszusokat a Bass Reflex hangszórók biztosítják.

Összes előny megtekintése

a kompakt hangrendszerrel

Pihenjen nagyszerű zenével

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Microsistem muzical

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Microsistem muzical

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Микро музикална система

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Микро музикална система

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Mikrowieża

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.