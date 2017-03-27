2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Pihenjen nagyszerű zenével
Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról USB Direct vagy MP3 Link segítségével. A Philips MCM2000/12 mikro hangrendszer MP3-CD, WMA-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. Az erőteljes és drámai basszusokat a Bass Reflex hangszórók biztosítják.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Microsistem muzical
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Microsistem muzical
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Микро музикална система
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Микро музикална система
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2000 Mikrowieża