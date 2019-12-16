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Gyártás megszűnt

Classic mikro hangrendszer

MCM205/12

4.3

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

A Philips Classic mikro zenei rendszerrel lehetősége nyílik kiváló hangzással hallgatnia kedvenc MP3/WMA zeneszámait az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozáson keresztül. Klasszikus kinézetű, elegáns kivitelezésű hangsugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.

Összes előny megtekintése

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében

  • Motoros CD-ajtó

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Előnyök

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM205 Mikrowieża Classic

Használat dátuma 2017-12-16

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM205 Mikrowieża Classic

Használat dátuma 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM205 Mikrowieża Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM205 Mikrowieża Classic

25/03/2017

România

România

Produs bun

O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM205 Microsistem audio clasic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM205 Microsistem audio clasic

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.