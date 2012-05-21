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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM3000/12

3.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Gazdag és erőteljes hangzás

A divatos Philips MCM3000/12 mikrorendszer a wOOx technológiának köszönhetően részletgazdag hangzással és erőteljes basszussal diktálja az ütemet. Hallgasson zenét USB Direct kapcsolaton keresztül, vagy játsszon le CD, illetve MP3-CD lemezről, és élvezze a hangzást.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Gazdag és erőteljes hangzás

  • 100 W

wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz

wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.

Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért

A dóm magashangszórók által biztosított tiszta magas és közepes frekvenciák javítják a hangsugárzókból kiadott eredő hangzás tisztaságát. A torzítatlan és színezetében változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét nyújtó hangszóróknak köszönhetően mind az énekhang, mind a hangszerek hangja részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás mélyhangszórókkal párosítva is kiegyensúlyozott.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
2
1

21/05/2012

Polska

Polska

Dobra, tania mikrowieża

Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3000 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3000 Mikrowieża

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3000 Hudební mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM3000 Hudební mikrosystém

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.