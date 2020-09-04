2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze a hifi zenét
A Philips MCM7000/12 készülékkel lenyűgöző dallamokat hallgathat CD lemezeiről vagy az MP3 Link és az USB Direct segítségével. A Hi-Fi dóm magashangszórók részletgazdag és természetes hangot biztosítanak, a magas- és mélyhang-szabályozás segítségével pedig beállítható a hangszín. Ehhez járul még a minőségi megjelenés az alumínium készülékház jóvoltából.
Hi-Fi dóm magashangszóró
CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi hangszóró
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
A Hi-Fi dóm magashangszóró által biztosított tiszta magas és közepes frekvenciák javítják a hangsugárzókból kiadott eredő hangzás tisztaságát. A torzítatlan és színezetében változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét nyújtó hangsugárzóknak köszönhetően mind az énekhang, mind a hangszerek hangja részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás a többi hangszóróval párosítva is kiegyensúlyozott.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Előnyök
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Hátrányok
Bluetooth nincs beépítve
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Használat dátuma 2018-09-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Használat dátuma 2018-09-04
Ushko
01/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Használat dátuma 2020-09-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Használat dátuma 2020-09-01