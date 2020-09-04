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Gyártás megszűnt

HarmonyKomponens mikro Hi-Fi rendszer

MCM7000/12

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a hifi zenét

A Philips MCM7000/12 készülékkel lenyűgöző dallamokat hallgathat CD lemezeiről vagy az MP3 Link és az USB Direct segítségével. A Hi-Fi dóm magashangszórók részletgazdag és természetes hangot biztosítanak, a magas- és mélyhang-szabályozás segítségével pedig beállítható a hangszín. Ehhez járul még a minőségi megjelenés az alumínium készülékház jóvoltából.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Élvezze a hifi zenét

  • Hi-Fi dóm magashangszóró

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 Hi-Fi hangszóró

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

60 W kimeneti RMS összteljesítmény

60 W kimeneti RMS összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Hi-Fi dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért

A Hi-Fi dóm magashangszóró által biztosított tiszta magas és közepes frekvenciák javítják a hangsugárzókból kiadott eredő hangzás tisztaságát. A torzítatlan és színezetében változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét nyújtó hangsugárzóknak köszönhetően mind az énekhang, mind a hangszerek hangja részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás a többi hangszóróval párosítva is kiegyensúlyozott.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Előnyök

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Hátrányok

Bluetooth nincs beépítve

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Használat dátuma 2018-09-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Használat dátuma 2018-09-04

01/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Használat dátuma 2020-09-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Használat dátuma 2020-09-01

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.