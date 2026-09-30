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Gyártás megszűnt

Original Radio Mini

OR2000B/12

Teremtsen trendet az Original Radio Mini készülékkel

A Philips Original Radio Mini visszahozza a rádiózás örömét. Elbűvölően retró külsejű rádió, amelynek Bass Reflex hangsugárzó rendszere erőteljes basszusteljesítményt biztosít. A nagyméretű, analóg, megvilágított hangológombbal könnyedén hangolhat kedvenc rádióállomásaira.

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Teremtsen trendet az Original Radio Mini készülékkel

  • FM/MW

  • Audiobemenet

  • 3 W

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

FM/MW analóg rádióhangolás

FM/MW analóg rádióhangolás

Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által inspirálva - Az Original Radio Mini továbbviszi a legendás Philetta „BF 102 U”-ként is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak és a kristálytiszta vételnek köszönhetően teljesen elbűvölte az embereket. A Philips rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.