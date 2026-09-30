Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által inspirálva - Az Original Radio Mini továbbviszi a legendás Philetta „BF 102 U”-ként is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak és a kristálytiszta vételnek köszönhetően teljesen elbűvölte az embereket. A Philips rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.