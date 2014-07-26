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Gyártás megszűnt

Original Radio,

ORD7100R/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Az eredeti rádió

A Philips Original Radio („eredeti rádió”) használatával eredeti rádióhallgatási élményben lehet része. Az emblematikus 1955-ös Philips rádió stílusában tervezett, sztereó FM rádióvevővel ellátott készülékkel feltölthetők az iPod és iPhone készülékek, és lejátszhatók a rajtuk tárolt zenék.

Összes előny megtekintése

Az eredeti rádió

  • 30-érintkezős csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • FM

  • 10 W-os

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor

Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor

Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolórendszer néhány másodperc alatt automatikusan összehangolja az órát az iPod/iPhone készülékkel. E kényelmes szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az idő kézi beállítására.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/07/2014

Polska

Polska

stylowy

stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ORD7100R Radio Original

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ORD7100R Radio Original

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.