2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az eredeti rádió
A Philips Original Radio („eredeti rádió”) használatával eredeti rádióhallgatási élményben lehet része. Az emblematikus 1955-ös Philips rádió stílusában tervezett, sztereó FM rádióvevővel ellátott készülékkel feltölthetők az iPod és iPhone készülékek, és lejátszhatók a rajtuk tárolt zenék.
30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM
10 W-os
Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.
Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolórendszer néhány másodperc alatt automatikusan összehangolja az órát az iPod/iPhone készülékkel. E kényelmes szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az idő kézi beállítására.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
magg007
26/07/2014
Polska
stylowy
stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ORD7100R Radio Original
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ORD7100R Radio Original