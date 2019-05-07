2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TripleTrack, mozgó körkések
60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés
Rugósan oldódó pajeszvágó
Töltőállvány és védőtok
A TripleTrack körkések – 3 borotvapenge-gyűrűjükkel – 50%-kal nagyobb bőrfelületet fednek le egyszerre. A DualPrecision nyílásokkal és lyukakkal a hosszú szőrszálakat és a borostát egyaránt kényelmesen leborotválhatja.
A körkések rugalmasak, így folyamatosan érintkeznek a bőrével, forgó mozgásukkal pedig új dimenzióval gazdagítják az alapos, gyors és kényelmes borotválást.
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Lyukak a borostákhoz.
Díjak
4.1
5-ből
30
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
DanielR
07/05/2019
România
De calitate
Calitatea produsului este una foarte buna, bateria tine destul, se incarca repede
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Tavi
09/06/2017
România
Excelent
Este cel mai bun aparat de bărbierit pe care l-am avut pana acum, are un design perfect ceea ce-l face ușor de folosit și o plăcere deosebită când constați ca barba este perfect tăiată după utilizare.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat
Karolko
13/11/2015
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Skvělá volba!
Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.