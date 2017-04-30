TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

PX840T/12

3.7

| (3) Értékelések

Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

A Philips PX840T hordozható hangrendszerrel könnyedén lejátszhatja zeneszámait kedvenc – Bluetooth, USB, CD és FM/MW-rádió - forrásairól. A beépített dinamikus fényhatások rendszere és az 50 W kimeneti teljesítmény egyedülálló hallgatási élményt nyújt.

Összes előny megtekintése

Bluetooth funkcióval

Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dinamikus fényhatások.

20 programozható CD szám

A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.

Dobja fel a bulihangulatot dinamikus fénnyel!

Dobja fel a bulihangulatot dinamikus fénnyel!

Dobja fel a bulihangulatot, és vonja be fénnyel a zenét. Vigyen fényt az éjszakába két vagány, dinamikus fényhatással, melyek egyenesen a hangszórókból érkeznek. Mindössze egy kapcsolót kell átváltania ahhoz, hogy a fények kigyulladjanak, vagy kialudjanak, miközben egyetlen ütemet sem kell kihagynia. Vigyen fényt a buliba tetszése szerint, a chillout fényektől kezdve a pörgős dance club hatásokig. Állítsa be a hangerőt és a hangulatot egyszerre!

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.7

5-ből

3

Értékelések

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Radio CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Bumbox CD

Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Bumbox CD

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.