2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
PX840T/12
Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
A Philips PX840T hordozható hangrendszerrel könnyedén lejátszhatja zeneszámait kedvenc – Bluetooth, USB, CD és FM/MW-rádió - forrásairól. A beépített dinamikus fényhatások rendszere és az 50 W kimeneti teljesítmény egyedülálló hallgatási élményt nyújt.
Bluetooth
50 W
Dinamikus fényhatások.
A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.
Dobja fel a bulihangulatot, és vonja be fénnyel a zenét. Vigyen fényt az éjszakába két vagány, dinamikus fényhatással, melyek egyenesen a hangszórókból érkeznek. Mindössze egy kapcsolót kell átváltania ahhoz, hogy a fények kigyulladjanak, vagy kialudjanak, miközben egyetlen ütemet sem kell kihagynia. Vigyen fényt a buliba tetszése szerint, a chillout fényektől kezdve a pörgős dance club hatásokig. Állítsa be a hangerőt és a hangulatot egyszerre!
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
3.7
5-ből
3
Értékelések
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Radio CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Bumbox CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Bumbox CD
Ez az értékelés a következőhöz készült: PX840T Bumbox CD