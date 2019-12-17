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Gyártás megszűnt
Super-easy hajvágó
A Super-easy hajvágó 8 különböző hosszbeállítással biztosítja, hogy 1-től 21 mm-es hajhosszig bármely frizurát elkészíthessen. Csak válassza ki a hajhosszt, rögzítse a biztonsági zárral, és kezdődhet a hajvágás. Most extra borostafésűvel az igazán rövid hajért és a „3 napos borostás” kinézetért.
Kontúrkövető fésűvel
A készüléken számos választható hosszúság állítható be.
A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény érdekében.
Extrarövid frizura készítéséhez kifejlesztett fésű.
4.5
5-ből
10
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
17/12/2019
România
Ellenőrzött vevő
produsul a fofst f. bun
produul aceasta a fost ff bun si pot sa recomand cu mare inchridere
Előnyök
l am avut de multi ani si afost perfect
Hátrányok
nu exitati
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Használat dátuma 2017-12-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Használat dátuma 2017-12-17
DaniB
29/12/2016
România
foarte bun
Am folosit aparatul din 2008 pana in 2016. Din pacate pe parcurs s-a rupt unul din piepteni si la final cred ca a fost o problema la incarcare.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Bikjejumper3
28/08/2021
Česká republika
Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů
Mám ho již několik let a funguje stále výborně a bez problémů
Előnyök
Stříhá při připojení do elektrické sítě i na baterii
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů
Használat dátuma 2019-08-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů
Használat dátuma 2019-08-28
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