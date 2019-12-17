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Gyártás megszűnt

Hairclipper series 1000Hajvágó

QC5050/00

4.5

| (10) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket

Super-easy hajvágó

A Super-easy hajvágó 8 különböző hosszbeállítással biztosítja, hogy 1-től 21 mm-es hajhosszig bármely frizurát elkészíthessen. Csak válassza ki a hajhosszt, rögzítse a biztonsági zárral, és kezdődhet a hajvágás. Most extra borostafésűvel az igazán rövid hajért és a „3 napos borostás” kinézetért.

Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Válassza ki a hajhosszt, rögzítse a biztonsági zárral, és kezdődhet a hajvágás

Super-easy hajvágó

  • Kontúrkövető fésűvel

8 hosszbeállítás 21 mm-ig

8 hosszbeállítás 21 mm-ig

A készüléken számos választható hosszúság állítható be.

Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény érdekében.

A rövid fésűvel a haj 1,6 mm hosszúságúra vágható.

A rövid fésűvel a haj 1,6 mm hosszúságúra vágható.

Extrarövid frizura készítéséhez kifejlesztett fésű.

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Értékelések

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4.5

5-ből

10

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

3
2

17/12/2019

România

România

Ellenőrzött vevő

produsul a fofst f. bun

produul aceasta a fost ff bun si pot sa recomand cu mare inchridere

Előnyök

l am avut de multi ani si afost perfect

Hátrányok

nu exitati

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

Használat dátuma 2017-12-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

Használat dátuma 2017-12-17

29/12/2016

România

România

foarte bun

Am folosit aparatul din 2008 pana in 2016. Din pacate pe parcurs s-a rupt unul din piepteni si la final cred ca a fost o problema la incarcare.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

28/08/2021

Česká republika

Česká republika

Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů

Mám ho již několik let a funguje stále výborně a bez problémů

Előnyök

Stříhá při připojení do elektrické sítě i na baterii

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů

Használat dátuma 2019-08-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů

Használat dátuma 2019-08-28

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

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