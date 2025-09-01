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  • Fénykép a termék részleteiről
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Gyártás megszűnt

Hairclipper series 7000Hajvágó

QC5390/80

4.7

| (677) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

Professzionális precizitás

Ezt a Philips hajvágót a maximális precizitásra tervezték digitális kijelzőjével és a piacon található készülékek közül a legtöbb hosszbeállítással. Egyetlen gyors feltöltés akár 60 perc vezeték nélküli használatot biztosít. Pontosan az Ön stílusa, mindenkor.

Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Professzionális precizitás

  • Titánium pengék

  • 41 hosszbeállítás

  • 60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

  • Fésű, olló és tároló tok

Lenyűgöző vágási teljesítmény a titánium borítású pengéknek köszönhetően

Lenyűgöző vágási teljesítmény a titánium borítású pengéknek köszönhetően

Speciális titániumpengék a tökéletes vágás és hosszan tartó élesség érdekében

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra

Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte érvényes garanciával, valamint univerzális feszültségválasztási lehetőséggel rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.

A kipattintható fejnek köszönhetően a csap alatt is könnyen tisztítható

A kipattintható fejnek köszönhetően a csap alatt is könnyen tisztítható

Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan öblítse el a csap alatt.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

677

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

01/09/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó gép, egy ésszerű árú adapter kellene

Nem is tudom, talán 14-15 éve van meg. Az adapter kábelének a külső burkolata málott le, mindenkinél ez szokott lenni. Aliról rendelhető hozzá tápegység, de elég silány minőség. A gyári pedig 6xxx forint illetve az oldal nem is ajánl hozzá - egy ésszerűbb árú adapter a géphez ugyan marketing és eladások terén nem javítana, viszon a méltán népszerű márka hírneve szerintem hosszútávon sokkal fontosabb. Ha jól működő gépeket(14 év után szinte újszerű) kell kidobni mert több mint a készülék árának fele az adapter, akkor hiába a legendás szintű minőség.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Használat dátuma 2023-09-01

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Használat dátuma 2023-09-01

03/04/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Fhilips Hajvágó

a termék nagyon jó a meg lévömnek a kábele már nem jó sérült és muszáj volt venni másikat

Előnyök

könnyü használata

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Használat dátuma 2023-03-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Használat dátuma 2023-03-03

20/02/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes

Már van egy ami tökéletesen működik, de már régi. Tartalékba vásároltam egy újat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Használat dátuma 2022-02-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Használat dátuma 2022-02-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 