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2 év jótállás.
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Gyártás megszűnt
Professzionális precizitás
Ezt a Philips hajvágót a maximális precizitásra tervezték digitális kijelzőjével és a piacon található készülékek közül a legtöbb hosszbeállítással. Egyetlen gyors feltöltés akár 60 perc vezeték nélküli használatot biztosít. Pontosan az Ön stílusa, mindenkor.
Titánium pengék
41 hosszbeállítás
60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.
Fésű, olló és tároló tok
Speciális titániumpengék a tökéletes vágás és hosszan tartó élesség érdekében
Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte érvényes garanciával, valamint univerzális feszültségválasztási lehetőséggel rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.
Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan öblítse el a csap alatt.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
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4.7
5-ből
677
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
sz0tyola
01/09/2025
Magyarország
Nagyon jó gép, egy ésszerű árú adapter kellene
Nem is tudom, talán 14-15 éve van meg. Az adapter kábelének a külső burkolata málott le, mindenkinél ez szokott lenni. Aliról rendelhető hozzá tápegység, de elég silány minőség. A gyári pedig 6xxx forint illetve az oldal nem is ajánl hozzá - egy ésszerűbb árú adapter a géphez ugyan marketing és eladások terén nem javítana, viszon a méltán népszerű márka hírneve szerintem hosszútávon sokkal fontosabb. Ha jól működő gépeket(14 év után szinte újszerű) kell kidobni mert több mint a készülék árának fele az adapter, akkor hiába a legendás szintű minőség.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Használat dátuma 2023-09-01
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Használat dátuma 2023-09-01
Sanyaa
03/04/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Fhilips Hajvágó
a termék nagyon jó a meg lévömnek a kábele már nem jó sérült és muszáj volt venni másikat
Előnyök
könnyü használata
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Használat dátuma 2023-03-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Használat dátuma 2023-03-03
MCsaba
20/02/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes
Már van egy ami tökéletesen működik, de már régi. Tartalékba vásároltam egy újat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Használat dátuma 2022-02-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Használat dátuma 2022-02-20
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