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Gyártás megszűnt
QC5570/15
Saját haj vágása - még a nehezen elérhető területeken is
A Philips hajvágó egyedülálló, 180°-ban elforgatható vágófejjel még a legnehezebben elérhető helyekhez is könnyen hozzáférhet. Mindig egyenletes hosszúságúra és tökéletes formára vághatja a haját.
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
13 hosszbeállítás
60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.
Precíziós fésű rövid hajhoz
Az elforgatható fejjel tetszőlegesen beállíthatja a hajvágó szögét, így elforgathatja a fejet úgy, hogy könnyedén hozzáférhessen a legnehezebben elérhető helyekhez is.
A hajvágó feje alatti beépített zoom gomb elfordításával kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat. A két állítható fésű 1-15 mm közötti hosszbeállítást tesz lehetővé, az egyes beállítások közt pontosan 2 mm-es különbségekkel. Rövid frizurákhoz válassza a speciális precíziós fésűt... vagy használja a hajvágót fésű nélkül a 0,5 mm-es vágáshoz.
Extra pontosság az extra rövid frizurákhoz egy speciális fésűvel (hosszbeállítás 0,5 és 3 mm között, 0,5 mm-enként).
3.9
5-ből
11
Értékelések
Figaro
06/06/2019
România
Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1
il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
zorba
15/10/2016
România
ok
recomand 100 % FUNCTIONEAZA FOARTE FOARTE BINE TOTUL OKK
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Ratko
15/03/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
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