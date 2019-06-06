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Gyártás megszűnt

Headgroomcsináld magad hajvágó

QC5570/15

3.9

| (11) Értékelések

Saját haj vágása - még a nehezen elérhető területeken is

A Philips hajvágó egyedülálló, 180°-ban elforgatható vágófejjel még a legnehezebben elérhető helyekhez is könnyen hozzáférhet. Mindig egyenletes hosszúságúra és tökéletes formára vághatja a haját.

Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

180°-ban elforgatható fejjel

Saját haj vágása - még a nehezen elérhető területeken is

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 13 hosszbeállítás

  • 60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

  • Precíziós fésű rövid hajhoz

180°-ban elforgatható fej a könnyű hozzáférésért.

180°-ban elforgatható fej a könnyű hozzáférésért.

Az elforgatható fejjel tetszőlegesen beállíthatja a hajvágó szögét, így elforgathatja a fejet úgy, hogy könnyedén hozzáférhessen a legnehezebben elérhető helyekhez is.

13 könnyen rögzíthető hosszúságbeállítás 0,5 mm-től 15 mm-ig.

13 könnyen rögzíthető hosszúságbeállítás 0,5 mm-től 15 mm-ig.

A hajvágó feje alatti beépített zoom gomb elfordításával kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat. A két állítható fésű 1-15 mm közötti hosszbeállítást tesz lehetővé, az egyes beállítások közt pontosan 2 mm-es különbségekkel. Rövid frizurákhoz válassza a speciális precíziós fésűt... vagy használja a hajvágót fésű nélkül a 0,5 mm-es vágáshoz.

Precíziós fésű a rövid frizurákhoz.

Precíziós fésű a rövid frizurákhoz.

Extra pontosság az extra rövid frizurákhoz egy speciális fésűvel (hosszbeállítás 0,5 és 3 mm között, 0,5 mm-enként).

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Értékelések

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3.9

5-ből

11

Értékelések

2

06/06/2019

România

România

Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1

il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

15/10/2016

România

România

ok

recomand 100 % FUNCTIONEAZA FOARTE FOARTE BINE TOTUL OKK

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

15/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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