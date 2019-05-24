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  • Fénykép a termék részleteiről
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  • Felvétel egyetlen termékről
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  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
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Gyártás megszűnt

Headgroomcsináld magad hajvágó

QC5580/15

4.4

| (19) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

Saját fej borotválása - még a nehezen elérhető területeken is

Az egyedülálló, 180°-ban elforgatható vágófejjel rendelkező Philips hajvágóval még a legnehezebben elérhető helyekhez is könnyen hozzáférhet - mindig egyenletes hosszúságúra és tökéletes formára vághatja haját. Felpattintható a tökéletes simaságot biztosító fejbőrborotváló tartozék is.

Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

180°-ban elforgatható fejjel

Saját fej borotválása - még a nehezen elérhető területeken is

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 14 hosszbeállítás

  • 60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

  • Tok és kopaszra vágó tartozék

180°-ban elforgatható fej a könnyű hozzáférésért.

180°-ban elforgatható fej a könnyű hozzáférésért.

Az elforgatható fejjel tetszőlegesen beállíthatja a hajvágó szögét, így elforgathatja a fejet úgy, hogy könnyedén hozzáférhessen a legnehezebben elérhető helyekhez is.

Tökéletes simaságot biztosító fejbőrborotváló tartozék.

Tökéletes simaságot biztosító fejbőrborotváló tartozék.

Tökéletesen sima borotválást biztosít vágások nélkül. Egyszerűen pattintsa fel a tökéletes simaságot biztosító fejbőrborotváló tartozékot.

14 könnyen rögzíthető hosszúságbeállítás 0 mm-től 15 mm-ig.

14 könnyen rögzíthető hosszúságbeállítás 0 mm-től 15 mm-ig.

A hajvágó feje alatti beépített zoom gomb elfordításával kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat. A két állítható fésű 1-15 mm közötti hosszbeállítást tesz lehetővé, az egyes beállítások közt pontosan 2 mm-es különbségekkel. Rövid frizurákhoz válassza a speciális precíziós fésűt... vagy használja a hajvágót fésű nélkül a 0,5 mm-es vágáshoz.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.4

5-ből

19

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

2

24/05/2019

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va

Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

10/02/2022

România

România

Produs foarte bun si usor de utilizat

In 6 ani de utilizare am avut o singura problema: bateriile. Acestea au inceput sa nu mai tina mai mult de 2 minute acu' cateva luni. Am barbarizat aparatul si le-am inlocuit, acum merge iar ca inainte. Merge pe par ud si uscat fara probleme, rotirea capului de tundere e foarte buna, ajuta la manevrabilitate cand te tunzi singur. Dispozitivul de barbierire nu prea l-am folosit, dar e ok si acela. Pacat ca nu se mai fabrica.

Előnyök

usor de manevrat, cap tundere lavabil

Hátrányok

dimensiune maxima 15mm

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Használat dátuma 2020-02-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Használat dátuma 2020-02-10

13/08/2016

România

România

Calitate, ceea ce vezi este ceea ce ai....

Produs foarte bun, dotat cu toate accesoriile, inclusiv cablu de alimentare dedicat, poate fi folosit cu /sau fara cablu, foarte ergonomic, usor, bateria te tine mai mult decat suficient, ca sa te poti tunde, oricat de pretentios ai fi, are suficiente nivele incat sa satisfaca orice gust. Recomand, calitatea produsului justifica pretul, care desi nu e chiar mic, totusi e ok pentru ceea ce ti se ofera...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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