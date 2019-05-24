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Gyártás megszűnt
Saját fej borotválása - még a nehezen elérhető területeken is
Az egyedülálló, 180°-ban elforgatható vágófejjel rendelkező Philips hajvágóval még a legnehezebben elérhető helyekhez is könnyen hozzáférhet - mindig egyenletes hosszúságúra és tökéletes formára vághatja haját. Felpattintható a tökéletes simaságot biztosító fejbőrborotváló tartozék is.
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
14 hosszbeállítás
60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.
Tok és kopaszra vágó tartozék
Az elforgatható fejjel tetszőlegesen beállíthatja a hajvágó szögét, így elforgathatja a fejet úgy, hogy könnyedén hozzáférhessen a legnehezebben elérhető helyekhez is.
Tökéletesen sima borotválást biztosít vágások nélkül. Egyszerűen pattintsa fel a tökéletes simaságot biztosító fejbőrborotváló tartozékot.
A hajvágó feje alatti beépített zoom gomb elfordításával kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat. A két állítható fésű 1-15 mm közötti hosszbeállítást tesz lehetővé, az egyes beállítások közt pontosan 2 mm-es különbségekkel. Rövid frizurákhoz válassza a speciális precíziós fésűt... vagy használja a hajvágót fésű nélkül a 0,5 mm-es vágáshoz.
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4.4
5-ből
19
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Matis
24/05/2019
Slovensko
Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va
Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
PTVlad
10/02/2022
România
Produs foarte bun si usor de utilizat
In 6 ani de utilizare am avut o singura problema: bateriile. Acestea au inceput sa nu mai tina mai mult de 2 minute acu' cateva luni. Am barbarizat aparatul si le-am inlocuit, acum merge iar ca inainte. Merge pe par ud si uscat fara probleme, rotirea capului de tundere e foarte buna, ajuta la manevrabilitate cand te tunzi singur. Dispozitivul de barbierire nu prea l-am folosit, dar e ok si acela. Pacat ca nu se mai fabrica.
Előnyök
usor de manevrat, cap tundere lavabil
Hátrányok
dimensiune maxima 15mm
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Használat dátuma 2020-02-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Használat dátuma 2020-02-10
Enderman
13/08/2016
România
Calitate, ceea ce vezi este ceea ce ai....
Produs foarte bun, dotat cu toate accesoriile, inclusiv cablu de alimentare dedicat, poate fi folosit cu /sau fara cablu, foarte ergonomic, usor, bateria te tine mai mult decat suficient, ca sa te poti tunde, oricat de pretentios ai fi, are suficiente nivele incat sa satisfaca orice gust. Recomand, calitatea produsului justifica pretul, care desi nu e chiar mic, totusi e ok pentru ceea ce ti se ofera...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
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