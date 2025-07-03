2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 40% kedvezmény!
Philips Black Friday! 2026.11.04.-11.30. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.
Új
Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
A Quick Clean Pod minden borotválkozás után újszerű állapotban tartja borotváját. Hatékonyan távolítja el a levágott szőrszálakat, így a borotva tízszer tisztább marad, mint ha csak vizet használna.*
Mélytisztítás mindössze 1 perc alatt
Aktív kenőanyag
Frissítő illat
Bőrbarát összetétel
A többrácsos szűrővel kombinált Philips exkluzív tisztítószer hatékonyan eltávolítja a levágott szőrt, és a vízzel való tisztításhoz képest 10-szer tisztábban tartja borotváját*
A tisztítópatron különleges illata borotválkozás közben a frissesség és tisztaság érzetét kelti.
Minden Philips tisztítópatron napi használat mellett körülbelül 30 tisztítási cikluson keresztül, heti használat mellett pedig legfeljebb három hónapig használható. Ez egy egész évszakon át tartó, tiszta, higiénikus borotválkozást jelent.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
38
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Gaboca23
03/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Előnyök
Mert jò
Hátrányok
Elég drága
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Quick Clean Pod patron
Használat dátuma 2024-07-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Quick Clean Pod patron
Használat dátuma 2024-07-03
ščULA
07/08/2026
Slovensko
som v je vynikajúci veľmi som spokojný málo nabíja som veľmi spokojný Dostal som to na Vianoce od manželky a Výborne sa s ním holí Ďakujem pekne aspoň teraz neporežem ďakujem pekne
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Kazeta Quick Clean pod
Használat dátuma 2025-12-30
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Kazeta Quick Clean pod
Használat dátuma 2025-12-30
MariusDacian
16/06/2026
România
Produsul este bun dar pretul...
https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Használat dátuma 2026-05-17
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Használat dátuma 2026-05-17
a borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén