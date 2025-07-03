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Új

AccessoriesQuick Clean Pod

QCP20/00

5

| (38) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap

A Quick Clean Pod minden borotválkozás után újszerű állapotban tartja borotváját. Hatékonyan távolítja el a levágott szőrszálakat, így a borotva tízszer tisztább marad, mint ha csak vizet használna.*

Összes előny megtekintése

Mélytisztítás mindössze 1 perc alatt

Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap

  • Mélytisztítás mindössze 1 perc alatt

  • Aktív kenőanyag

  • Frissítő illat

  • Bőrbarát összetétel

Philips exkluzív tisztítószer + többrácsos szűrő

Philips exkluzív tisztítószer + többrácsos szűrő

A többrácsos szűrővel kombinált Philips exkluzív tisztítószer hatékonyan eltávolítja a levágott szőrt, és a vízzel való tisztításhoz képest 10-szer tisztábban tartja borotváját*

Friss illat a tökéletes borotválkozás érdekében

Friss illat a tökéletes borotválkozás érdekében

A tisztítópatron különleges illata borotválkozás közben a frissesség és tisztaság érzetét kelti.

A patron legfeljebb három hónapig használható

A patron legfeljebb három hónapig használható

Minden Philips tisztítópatron napi használat mellett körülbelül 30 tisztítási cikluson keresztül, heti használat mellett pedig legfeljebb három hónapig használható. Ez egy egész évszakon át tartó, tiszta, higiénikus borotválkozást jelent.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

38

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

03/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Előnyök

Mert jò

Hátrányok

Elég drága

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Quick Clean Pod patron

Használat dátuma 2024-07-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Quick Clean Pod patron

Használat dátuma 2024-07-03

07/08/2026

Slovensko

Slovensko

som v je vynikajúci veľmi som spokojný málo nabíja som veľmi spokojný Dostal som to na Vianoce od manželky a Výborne sa s ním holí Ďakujem pekne aspoň teraz neporežem ďakujem pekne

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Kazeta Quick Clean pod

Használat dátuma 2025-12-30

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Kazeta Quick Clean pod

Használat dátuma 2025-12-30

16/06/2026

România

România

Produsul este bun dar pretul...

https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Használat dátuma 2026-05-17

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Használat dátuma 2026-05-17

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén