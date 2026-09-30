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Gyártás megszűnt

Multigroom series 3000Szépségápolási készlet

QG3080/10

7 az 1-ben szépségápolási készlet

Ez a Philips professzionális szépségápolási készlet, a fej-, szakáll-, orr- és fülszőrzetvágóval ellátott QG3080 a legkiválóbb szépségápolási eszköz, hogy minden alkalomra a megfelelő külsőt érje el.

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7 az 1-ben szépségápolási készlet

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Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény érdekében.

Acélhullám önélező pengék a precíz eredményért

Acélhullám önélező pengék a precíz eredményért

Forradalmi hullámformájú, önélező pengék a pontos és egyenletes eredményért.

9 hosszbeállítás 1 és 18 mm között

A készüléken számos választható hosszúság állítható be.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.