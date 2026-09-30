2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
QG3080/10
7 az 1-ben szépségápolási készlet
Ez a Philips professzionális szépségápolási készlet, a fej-, szakáll-, orr- és fülszőrzetvágóval ellátott QG3080 a legkiválóbb szépségápolási eszköz, hogy minden alkalomra a megfelelő külsőt érje el.
7 az 1-ben
A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény érdekében.
Forradalmi hullámformájú, önélező pengék a pontos és egyenletes eredményért.
A készüléken számos választható hosszúság állítható be.
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