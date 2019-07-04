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  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termék részleteiről
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Gyártás megszűnt

Multigroom series 3000Szépségápolási készlet

QG3150/30

5

| (1) Vélemény

Tökéletes láthatóság, maximális precizitás

A forradalmi MicroBlade-technológia minden eddiginél nagyobb pontosságot biztosít, hogy teljes mértékben a megálmodott külsőt alkothassa meg.

Összes előny megtekintése

Tökéletes láthatóság, maximális precizitás

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  • 7 az 1-ben

7 tartozék a végtelen számú formázási stílusért

7 tartozék a végtelen számú formázási stílusért

A számos tartozék segítségével a frizura és/vagy az arcszőrzet a kívánt stílusra formázható és bármikor utánigazítható.

MicroBlade technológia a minden eddiginél nagyobb pontosságért

MicroBlade technológia a minden eddiginél nagyobb pontosságért

A forradalmi MicroBlade technológia minden eddiginél nagyobb pontosságot biztosít, hogy teljes mértékben a megálmodott külsőt alkothassa meg.

Élesebb a titánnál*: keményített, hosszú élettartamú acélpengék

Élesebb a titánnál*: keményített, hosszú élettartamú acélpengék

A keményített, hosszú élettartamú Inox acélpengék élesebbek a titánnál*.

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный стайлер для всего тела.

Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.

Ez az értékelés a következőhöz készült: QG3150 Набір для підстригання

Ez az értékelés a következőhöz készült: QG3150 Набір для підстригання

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.