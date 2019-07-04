2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
QG3150/30
Tökéletes láthatóság, maximális precizitás
A forradalmi MicroBlade-technológia minden eddiginél nagyobb pontosságot biztosít, hogy teljes mértékben a megálmodott külsőt alkothassa meg.
Plus
7 az 1-ben
A számos tartozék segítségével a frizura és/vagy az arcszőrzet a kívánt stílusra formázható és bármikor utánigazítható.
A forradalmi MicroBlade technológia minden eddiginél nagyobb pontosságot biztosít, hogy teljes mértékben a megálmodott külsőt alkothassa meg.
A keményített, hosszú élettartamú Inox acélpengék élesebbek a titánnál*.
5.0
5-ből
1
Vélemény
Clip
04/07/2019
Україна
Отличный стайлер для всего тела.
Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.
Ez az értékelés a következőhöz készült: QG3150 Набір для підстригання
Ez az értékelés a következőhöz készült: QG3150 Набір для підстригання