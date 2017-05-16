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  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
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  • Fénykép a termékről használat közben
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Gyártás megszűnt

Multigroom series 3000Szépségápolási készlet

QG3190/00

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tökéletes láthatóság, maximális precizitás

A Philips szépségápolási készlet forradalmi MicroBlade technológiája minden eddiginél nagyobb pontosságot biztosít, hogy teljes mértékben a megálmodott külsőt alkothassa meg a nem kívánt szőrszálak nélkül.

Összes előny megtekintése

Tökéletes láthatóság, maximális precizitás

  • Pro

  • 9 az 1-ben

  • Vízálló

100%-osan vízálló, zuhanyozás közben is használható, egyszerűen tisztítható

100%-osan vízálló, zuhanyozás közben is használható, egyszerűen tisztítható

100%-osan vízálló az egyszerű használatért és tisztításért.

MicroBlade technológia a minden eddiginél nagyobb pontosságért

MicroBlade technológia a minden eddiginél nagyobb pontosságért

A forradalmi MicroBlade technológia minden eddiginél nagyobb pontosságot biztosít, hogy teljes mértékben a megálmodott külsőt alkothassa meg.

Élesebb a titánnál*: keményített, hosszú élettartamú acélpengék

Élesebb a titánnál*: keményített, hosszú élettartamú acélpengék

A keményített, hosszú élettartamú Inox acélpengék élesebbek a titánnál*.

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

16/05/2017

România

România

Ellenőrzött vevő

Super aparat

Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

18/04/2017

România

România

Ellenőrzött vevő

Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala

Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.