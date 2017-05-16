2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tökéletes láthatóság, maximális precizitás
A Philips szépségápolási készlet forradalmi MicroBlade technológiája minden eddiginél nagyobb pontosságot biztosít, hogy teljes mértékben a megálmodott külsőt alkothassa meg a nem kívánt szőrszálak nélkül.
Pro
9 az 1-ben
Vízálló
100%-osan vízálló az egyszerű használatért és tisztításért.
A forradalmi MicroBlade technológia minden eddiginél nagyobb pontosságot biztosít, hogy teljes mértékben a megálmodott külsőt alkothassa meg.
A keményített, hosszú élettartamú Inox acélpengék élesebbek a titánnál*.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Adrian39
16/05/2017
România
Ellenőrzött vevő
Super aparat
Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
argonaut
18/04/2017
România
Ellenőrzött vevő
Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala
Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire