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Gyártás megszűnt

StyleShaverVízálló borotva és formázó

QS6141/32

4.5

| (30) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Alakítsa ki saját stílusát

Teremtse meg stílusát a Philips StyleShaver borotvával. Csuklója egyetlen mozdulatával bármilyen stílust kialakíthat a kétvégű szakállformázóval és borotvával a tökéletes borostától a formázott szakállon át a simára borotvált arcbőrig.

Összes előny megtekintése

Vágás, formázás, borotválás - teremtse meg saját stílusát

Alakítsa ki saját stílusát

  • 0,5 mm-es közök

  • Kétoldalú vágókészülék

  • 75 perc vez.nélk. haszn./4óra tölt.

  • Duplaszitás borotva

Szakáll- és borostavágó: 12 hosszbeállítás 0,5 mm-től 10 mm-ig

Szakáll- és borostavágó: 12 hosszbeállítás 0,5 mm-től 10 mm-ig

A tiszta fémből készült vágókészülékkel (32 mm) és a 12 fajta hosszbeállítással rendelkező fésűvel könnyen elérheti a kívánt szakállhosszúságot. Kedvenc hosszbeállítását a zoomgombbal rögzítheti. A bőrbarát, lekerekített végekkel rendelkező, strapabíró fém vágókészülék pontos és egyenletes vágást tesz lehetővé.

Új szitás borotva: A korábbinál 20%-kal gyorsabb borotválás

Új szitás borotva: A korábbinál 20%-kal gyorsabb borotválás

Az új duplaszitás borotvával könnyű leborotválni a kívánt forma körüli borostát. A középvágó a hosszabb, erősebb szőrszálakat is levágja, a két szabadon mozgó szita pedig minden mást is tökéletesen simára borotvál.

32/15 mm-es tiszta fém vágókészülék a tökéletes részletekért

32/15 mm-es tiszta fém vágókészülék a tökéletes részletekért

Az állítható fésű alatt tiszta fémből készült, kétoldalú vágókészülék található. A nagy teljesítményű vágáshoz a 32 mm-es oldalt használja, a nehezen elérhető helyeken pedig a 15 mm-es aprólékos munkát lehetővé tévő oldalt válassza. A lekerekített végeknek köszönhetően bőre sima érintésű lesz. A finomabb vágóegységek alapos, tökéletes eredményt nyújtó vágást tesznek lehetővé az orr alatti és száj körüli területeken, ahol az apró részletekre is ügyelni kell.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

30

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

21/05/2021

România

România

produsul satisface si cele mai fine asteptari

Fiabil, rapid si rezistent las socuri (mecanice - scapat din mana pe gresia din baie)

Előnyök

comod

Hátrányok

se descarca relativ repede

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Használat dátuma 2019-05-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Használat dátuma 2019-05-21

01/05/2020

România

România

Foarte multumit

Produsul corespunde 100% prezentarii producztorului, comentariilor de pe site si asteptarilor mele. Dupa cateva utilizari, pot sa imi exprim fara rezerve intreaga satisfactie pentru aceasta achizitie: nu foarte zgomotos, l-am utilizat de 3 ori pana acum cu o singura incarcare (si inca mai merge), nu ciupeste deloc, taie si firele cele mai subtiri, arata foarte bine. Ce mi-ar fi placut ar fi fost o husa/cutie pentru transport.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Használat dátuma 2020-04-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Használat dátuma 2020-04-01

20/04/2020

România

România

Cea mai buna investitie

Acest aparat este un aparat de calitate, si de lunga durata. De cand l-am cumparat nu s-a sricat bateria, lamele nu s-au uzat, este rezistent la apa, si foarte practic si usor de folosit. Recomand.

Előnyök

usor, practic, rezistent la apa, bateria de lunga durata

Hátrányok

nu am gasit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Használat dátuma 2018-04-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Használat dátuma 2018-04-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.