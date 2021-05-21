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Gyártás megszűnt
Alakítsa ki saját stílusát
Teremtse meg stílusát a Philips StyleShaver borotvával. Csuklója egyetlen mozdulatával bármilyen stílust kialakíthat a kétvégű szakállformázóval és borotvával a tökéletes borostától a formázott szakállon át a simára borotvált arcbőrig.
0,5 mm-es közök
Kétoldalú vágókészülék
75 perc vez.nélk. haszn./4óra tölt.
Duplaszitás borotva
A tiszta fémből készült vágókészülékkel (32 mm) és a 12 fajta hosszbeállítással rendelkező fésűvel könnyen elérheti a kívánt szakállhosszúságot. Kedvenc hosszbeállítását a zoomgombbal rögzítheti. A bőrbarát, lekerekített végekkel rendelkező, strapabíró fém vágókészülék pontos és egyenletes vágást tesz lehetővé.
Az új duplaszitás borotvával könnyű leborotválni a kívánt forma körüli borostát. A középvágó a hosszabb, erősebb szőrszálakat is levágja, a két szabadon mozgó szita pedig minden mást is tökéletesen simára borotvál.
Az állítható fésű alatt tiszta fémből készült, kétoldalú vágókészülék található. A nagy teljesítményű vágáshoz a 32 mm-es oldalt használja, a nehezen elérhető helyeken pedig a 15 mm-es aprólékos munkát lehetővé tévő oldalt válassza. A lekerekített végeknek köszönhetően bőre sima érintésű lesz. A finomabb vágóegységek alapos, tökéletes eredményt nyújtó vágást tesznek lehetővé az orr alatti és száj körüli területeken, ahol az apró részletekre is ügyelni kell.
4.5
5-ből
30
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
21/05/2021
România
produsul satisface si cele mai fine asteptari
Fiabil, rapid si rezistent las socuri (mecanice - scapat din mana pe gresia din baie)
Előnyök
comod
Hátrányok
se descarca relativ repede
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Használat dátuma 2019-05-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Használat dátuma 2019-05-21
mugur_c
01/05/2020
România
Foarte multumit
Produsul corespunde 100% prezentarii producztorului, comentariilor de pe site si asteptarilor mele. Dupa cateva utilizari, pot sa imi exprim fara rezerve intreaga satisfactie pentru aceasta achizitie: nu foarte zgomotos, l-am utilizat de 3 ori pana acum cu o singura incarcare (si inca mai merge), nu ciupeste deloc, taie si firele cele mai subtiri, arata foarte bine. Ce mi-ar fi placut ar fi fost o husa/cutie pentru transport.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Használat dátuma 2020-04-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Használat dátuma 2020-04-01
DeXeL
20/04/2020
România
Cea mai buna investitie
Acest aparat este un aparat de calitate, si de lunga durata. De cand l-am cumparat nu s-a sricat bateria, lamele nu s-au uzat, este rezistent la apa, si foarte practic si usor de folosit. Recomand.
Előnyök
usor, practic, rezistent la apa, bateria de lunga durata
Hátrányok
nu am gasit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Használat dátuma 2018-04-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Használat dátuma 2018-04-20