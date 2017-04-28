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Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 3000szakállvágó

QT4000/15

4.2

| (11) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket

Tökéletes szakáll - könnyedén

Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a szakállvágóval. Már 1mm-től egészen 10 mm-ig terjedő pontosság.

Összes előny megtekintése

A legkényelmesebb módja a szakáll formázásának

Tökéletes szakáll - könnyedén

  • 1 mm-es precíziós beállítások

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 10 óra tölt./45 p vezeték nélk. haszn.

1 mm-es pontosság

1 mm-es pontosság

Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb helyzetbe a tökéletes 3 napos, mindössze 1 mm hosszú borostáért.

Könnyen beállítható és rögzíthető hosszúsági beállítás - 1-től 10 mm-ig

Könnyen beállítható és rögzíthető hosszúsági beállítás - 1-től 10 mm-ig

A kerék elfordításával egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat: az 1 mm-es rövid borostától a teljes, 10 mm-es szakállig, pontos 1 mm-es lépésekben.

Tökéletes, mégis gyengéd vágás

Tökéletes, mégis gyengéd vágás

A Philips 3000-es szakállvágó önélező acélpengéi ugyanolyan élesek és hatékonyak maradnak, mint az első napon, hogy újra és újra tökéletes, ugyanakkor kíméletes nyírást biztosítsanak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

11

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

1

28/04/2017

Latvija

Latvija

Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš

Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

20/04/2017

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.