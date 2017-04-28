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Gyártás megszűnt
Tökéletes szakáll - könnyedén
Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a szakállvágóval. Már 1mm-től egészen 10 mm-ig terjedő pontosság.
1 mm-es precíziós beállítások
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
10 óra tölt./45 p vezeték nélk. haszn.
Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb helyzetbe a tökéletes 3 napos, mindössze 1 mm hosszú borostáért.
A kerék elfordításával egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat: az 1 mm-es rövid borostától a teljes, 10 mm-es szakállig, pontos 1 mm-es lépésekben.
A Philips 3000-es szakállvágó önélező acélpengéi ugyanolyan élesek és hatékonyak maradnak, mint az első napon, hogy újra és újra tökéletes, ugyanakkor kíméletes nyírást biztosítsanak.
4.2
5-ből
11
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Colollo
28/04/2017
Latvija
Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš
Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Victor
20/04/2017
Polska
Ellenőrzött vevő
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody