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Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 3000szakáll- és borostavágó készülék

QT4015/15

4.6

| (88) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket

Tökéletes 3 napos borosta egyszerűen

Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a Philips borosta- és szakállvágóval. Pontosság már 0,5 mm-től egészen 10 mm-ig.

Összes előny megtekintése

The world's most preferred electric male grooming brand1

A legkényelmesebb módja a rövid szakáll formázásának

Tökéletes 3 napos borosta egyszerűen

  • 0,5 mm-es precíziós beállításokkal

  • Speciális titániumpengék

  • 1óra töltés/90perc vezeték nélk. haszn.

Könnyen beállítható és rögzíthető hosszbeállítás - 0,5 mm-től 10 mm-ig

Könnyen beállítható és rögzíthető hosszbeállítás - 0,5 mm-től 10 mm-ig

A kerék elfordításával egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt: a 0,5 mm-es, 3 napos borostától a teljes, 10 mm-es szakállig, pontosan 0,5 mm-enként.

Lenyűgöző vágási teljesítmény a titánium borítású pengéknek köszönhetően

Lenyűgöző vágási teljesítmény a titánium borítású pengéknek köszönhetően

Speciális titániumpengék a tökéletes vágás és hosszan tartó élesség érdekében

0,5 mm-es pontosság

0,5 mm-es pontosság

Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb helyzetbe a tökéletes, mindössze 0,5 mm hosszú borostáért.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

88

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

1

07/07/2016

Magyarország

Magyarország

Könnyen használható, kicsi, könnyű

Első szakállvágóm, más értékelések és korábbi körkésese Philips borotváim használata során szerzett tapasztalatok alapján döntöttem mellette. Nagyon jól kézre álló, könnyen használható eszköz, a kívánt hossz beállítása egyszerű és gyors. A vágási eredmény kitűnő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Szakáll- és borostavágó készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Szakáll- és borostavágó készülék

11/05/2019

România

România

Un produs excelent pentru tuns barba

Am achiziționat acest produs pentru a înlocui lama de ras și este cel mai bun din câte am folosit. Ușor de manevrat și foarte precis. Bateria are o autonomie foarte buna și după multe încărcari.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

16/01/2018

România

România

excelent

un produs care isi face treaba sunt foarte multumit de alegrea facuta si recomand cu caldura

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 