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Gyártás megszűnt
Tökéletes 3 napos borosta egyszerűen
Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a borosta- és szakállvágóval. Már 0,5 mm-től egészen 10 mm-ig terjedő pontosság.
0,5 mm-es precíziós beállításokkal
Speciális titániumpengék
1óra töltés/90perc vezeték nélk. haszn.
A kerék elfordításával egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt: a 0,5 mm-es, 3 napos borostától a teljes, 10 mm-es szakállig, pontosan 0,5 mm-enként.
Speciális titániumpengék a tökéletes vágás és hosszan tartó élesség érdekében
Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb helyzetbe a tökéletes, mindössze 0,5 mm hosszú borostáért.
4.6
5-ből
88
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Norbi
07/07/2016
Magyarország
Könnyen használható, kicsi, könnyű
Első szakállvágóm, más értékelések és korábbi körkésese Philips borotváim használata során szerzett tapasztalatok alapján döntöttem mellette. Nagyon jól kézre álló, könnyen használható eszköz, a kívánt hossz beállítása egyszerű és gyors. A vágási eredmény kitűnő.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Szakáll- és borostavágó készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Szakáll- és borostavágó készülék
Ovidium
11/05/2019
România
Un produs excelent pentru tuns barba
Am achiziționat acest produs pentru a înlocui lama de ras și este cel mai bun din câte am folosit. Ușor de manevrat și foarte precis. Bateria are o autonomie foarte buna și după multe încărcari.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
dodgeady
16/01/2018
România
excelent
un produs care isi face treaba sunt foarte multumit de alegrea facuta si recomand cu caldura
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba