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Összes sorozat
Beardtrimmer series 3000 Borosta- és szakállvágó
Gyártás megszűnt
Támogatás
QT4021/50
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Felhasználói útmutató
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Használhatom a Philips szőrtelenítőt, ha a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva?
Hogyan tisztítsam a Philips szőrtelenítő készülékemet?
Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?
ShaversTisztítókefe
A Philips szőrtelenítő, vágókészülék vagy hajvágó nem töltődik
A Philips szőrtelenítő/hajvágó akkumulátora gyorsan lemerül
A Philips szőrtelenítő/hajvágó nem működik
A Philips szőrtelenítő használata után bőrirritáció jelentkezik
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