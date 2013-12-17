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Gyártás megszűnt
A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára az arcitec borotva rugalmas felfüggesztésű rendszert és háromsávos körkéseket kínál a tökéletesen alapos borotválkozáshoz, még a nyak környékén is.
Borotválkozási idő kijelző
Három egymástól függetlenül mozgó körkés a körkörösen csuklós borotvaegységben. Ez az egyedülálló kombináció garantálja a tökéletes érintkezést a bőrfelülettel a hajlatokban is, így a nyak legproblémásabb területei is könnyedén elérhetők.
A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
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Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
kruczek1976
17/12/2013
Polska
Świetny produkt
Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1090 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1090 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.