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Gyártás megszűnt

arcitecElektromos borotva

RQ1090

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától

A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára az arcitec borotva rugalmas felfüggesztésű rendszert és háromsávos körkéseket kínál a tökéletesen alapos borotválkozáshoz, még a nyak környékén is.

Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tökéletesen alapos, még a nyak környékén is

A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától

  • Borotválkozási idő kijelző

A rugalmas felfüggesztésű rendszer kiválóan követi a hajlatokat

A rugalmas felfüggesztésű rendszer kiválóan követi a hajlatokat

Három egymástól függetlenül mozgó körkés a körkörösen csuklós borotvaegységben. Ez az egyedülálló kombináció garantálja a tökéletes érintkezést a bőrfelülettel a hajlatokban is, így a nyak legproblémásabb területei is könnyedén elérhetők.

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Świetny produkt

Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1090 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: arcitec RQ1090 Electric shaver

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 